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Sociedad PARO UNIVERSITARIO

Fedun midió una acatamiento cercano al 100% del paro universitario en todo el país

La Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) informó que se está cumpliendo con un acatamiento cercano al 100%, en todas las universidades nacionales.

8 Sep, 2026, 18:36 PM
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La medida de fuerza se realizó luego del rechazo al insuficiente ofrecimiento salarial del 3% realizado por el Gobierno nacional en la última paritaria universitaria. Desde la Fedun señalaron que, para recuperar lo perdido desde que está vigente la Ley de Financiamiento Universitario —hace más de 300 días—, el aumento necesario es del 32%.

 

El reclamo central continúa siendo el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario y de la cautelar que obliga al Gobierno nacional a recomponer los salarios de las y los trabajadores universitarios y actualizar las becas estudiantiles.

 

"El acatamiento cercano al 100% demuestra que la comunidad universitaria está de pie y que no va a aceptar una nueva provocación del Gobierno. Ofrecer un 3% cuando el aumento necesario para recuperar lo perdido desde que está vigente la Ley de Financiamiento Universitario es del 32%, es desconocer la realidad de quienes sostenemos todos los días la universidad pública", afirmó Daniel Ricci, secretario general de la Fedun.

 

Ricci agregó: "Hay una ley vigente, hay una cautelar que obliga a recomponer salarios y becas, y hay un Gobierno que sigue sin cumplir. Por eso vamos a continuar con el plan de lucha y la semana próxima continuaremos las medidas, hasta que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario".

 

Desde la Federación destacaron, además, el enorme apoyo que la universidad pública viene recibiendo de la sociedad argentina frente al ajuste del Gobierno nacional. "El pueblo argentino ya demostró que la universidad pública no está sola. Ese acompañamiento fue y sigue siendo fundamental para sostener esta pelea, porque estamos defendiendo la educación, la ciencia, la tecnología y un modelo de país con desarrollo, soberanía y futuro", señaló Ricci. (APFDigital)

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