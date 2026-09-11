Choque y vuelco: el conductor fue rescatado y trasladado al hospital Centenario

Cerca de las 11:30, Bomberos Voluntarios de Ceibas es alertado por un siniestro vial ocurrido en la Autovía Nacional N.º 12, a la altura del km 159 aproximadamente, en sentido de circulación Entre Ríos hacia Buenos Aires.

Ante dicha situación, se produce la salida del móvil N.º 24, unidad de rescate, con una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas.

Al arribo del personal, se constata un automóvil marca Nissan, volcado de lateral sobre la calzada, luego de haber impactado contra el guardarraíl ubicado en el cantero central de la autovía.

En el interior del vehículo se encontraba su conductor, masculino, de 60 años de edad, con domicilio en la ciudad de Vicente López, provincia de Buenos Aires, quien se desplazaba desde la provincia de Entre Ríos hacia su ciudad de residencia.

De acuerdo con las circunstancias observadas en el lugar, el conductor habría perdido el control del rodado, desviándose hacia la zona del cantero central, donde impactó contra el guardarraíl, produciéndose posteriormente el vuelco del vehículo.

Al arribo de la dotación de Bomberos, se encontraba también personal policial y un médico que circunstancialmente transitaba por la zona. El conductor permanecía atrapado en el habitáculo, presentando una fractura expuesta en uno de sus brazos.

El personal de Bomberos procedió a realizar las tareas de rescate y extracción del ocupante, logrando liberarlo del interior del vehículo.

Una vez rescatado, se hizo presente la ambulancia de Bomberos Voluntarios de Ceibas, procediéndose al traslado del paciente hasta el hospital Eva Duarte. Posteriormente, desde dicho nosocomio, fue derivado en ambulancia al hospital Centenario de Gualeguaychú, para continuar con su atención médica.

En el lugar se desarrollaron las correspondientes actuaciones por parte de Policía Científica de Islas, mientras que se implementó un operativo de prevención y ordenamiento del tránsito con participación de personal de Policía de Ceibas, Puesto Empalme, Policía Caminera Brazo Largo y Gendarmería Nacional – Vial, Puesto Ceibas.

Finalizadas las actuaciones, se procedió a realizar tareas de limpieza y despeje de la calzada. Posteriormente, el servicio de auxilio enviado por la concesionaria vial realizó el retiro del vehículo siniestrado.

La calzada quedó totalmente liberada pasada las 12:30 horas.

Fuente informativa: Bomberos Voluntarios de Ceibas

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