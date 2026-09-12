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Sociedad PEAJE

A partir de este domingo aumenta el peaje en Colonia Elía

Autovía del Mercosur informó que la actualización comenzará a aplicarse desde las 00 horas del 13 de septiembre, tras la certificación de Vialidad Nacional.

12 Sep, 2026, 15:17 PM
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Desde las 00 horas de este domingo 13 de septiembre comenzará a regir un nuevo cuadro tarifario en la Estación de Peaje Colonia Elía, ubicada sobre la Ruta Nacional 14. La actualización fue informada por Autovía del Mercosur.

 

Para los automóviles, correspondientes a la Categoría 1, la tarifa será de $5.430,70 para quienes utilicen TelePASE, mientras que quienes abonen mediante pago electrónico deberán pagar $10.861,40.

 

En el caso de las motocicletas, la tarifa será de $2.715,35 con TelePASE y de $5.430,70 mediante pago electrónico. De esta manera, el valor abonado sin TelePASE duplica al correspondiente al sistema automático.

 

Cuánto pagarán camiones y vehículos de mayor porte

 

La Categoría 2, que comprende vehículos como colectivos, tendrá una tarifa de $10.861,40 con TelePASE y de $21.722,79 mediante pago electrónico.

 

Para la Categoría 3, el valor será de $16.292,09 con TelePASE y $32.584,19 mediante pago electrónico. En tanto, la Categoría 4 tendrá tarifas de $21.722,79 y $43.445,58, respectivamente.

 

Los vehículos incluidos en la Categoría 5 abonarán $27.153,49 con TelePASE y $54.306,98 mediante pago electrónico. Para las Categorías 6, 7 y 8, los valores con TelePASE serán de $32.584,19, $38.014,88 y $48.876,28, respectivamente, mientras que con pago electrónico serán de $65.168,37, $76.029,77 y $97.752,56.

 

La certificación de Vialidad Nacional

Según explicó Autovía del Mercosur, la actualización se implementará luego de que Vialidad Nacional certificara el Sector 2 del Tramo Oriental y constatará el cumplimiento de las obras de puesta en valor necesarias para comenzar a operar con la tarifa ofertada durante la licitación.

 

El nuevo esquema alcanza a quienes transiten por la Estación Colonia Elía de la Ruta Nacional 14 desde el primer minuto del domingo 13 de septiembre.

 

Para los vehículos con permiso de circulación especial, la tarifa será equivalente a la correspondiente a la Categoría 1 multiplicada por la cantidad de ejes del vehículo, adicionándose el IVA de acuerdo con la alícuota vigente.

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