 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Sociedad DONANTES

Instan a la comunidad a sumarse a la donación voluntaria de sangre

En las últimas semanas se registró en Entre Ríos una disminución en la concurrencia de donantes de sangre. Se recuerda que la necesidad es permanente y se invita a concurrir a los Bancos de Sangre distribuidos en toda la provincia.

8 Jun, 2026, 19:36 PM

Desde el ministerio de Salud de Entre Ríos se recuerda que la necesidad de sangre es permanente, por lo que se convoca a la población a acercarse a los Bancos de Sangre de Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, o las 13 postas de donación distribuidas en toda la provincia.

 

En las últimas semanas se registró en Entre Ríos una disminución en la concurrencia de donantes de sangre, por lo que, desde el Programa Provincial de Hemoterapia, dependiente de la cartera sanitaria, instan a la comunidad a sumarse a la donación voluntaria y habitual de sangre.

 

La coordinadora del Programa, Lucrecia Etcheverry, señaló: "La sangre siempre hace falta, no puede fabricarse y depende exclusivamente de la solidaridad de las personas". La profesional explicó que existen numerosas patologías y tratamientos que requieren transfusiones frecuentes y recordó que algunos componentes sanguíneos tienen una vida útil muy corta. "Las plaquetas, por ejemplo, vencen a los cinco días, por lo que necesitamos contar permanentemente con donantes para garantizar la disponibilidad de sangre y sus componentes", indicó.

 

Etcheverry destacó además que donar sangre es un procedimiento seguro, sencillo y rápido. "Insistimos en la importancia de este gesto solidario. Lleva pocos minutos y genera una enorme satisfacción al saber que se está ayudando a salvar vidas", afirmó.

 

Dónde donar

 

La Red Provincial de Sangre cuenta con una amplia distribución de puntos para la donación. Las personas interesadas pueden acercarse con DNI de lunes a viernes a los cinco Bancos de Sangre que funcionan como referencia regional, que se encuentran en los hospitales San Martín y Materno Infantil San Roque, de Paraná; Delicia Concepción Masvernat, de Concordia; Centenario, de Gualeguaychú, y Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay.

 

Asimismo, la provincia dispone de postas de extracción en los hospitales Santa Rosa, de Villaguay; San José, de Diamante; San Benjamín, de Colón; 9 de Julio, de La Paz; Nuestra Señora del Luján, de General Ramírez; San Blas, de Nogoyá; Sagrado Corazón de Jesús, de Basavilbaso; San Roque, de Rosario del Tala; Fermín Salaberry, de Victoria; De la Baxada Doctora Teresa Ratto, de Paraná; Santa Rosa, de Chajarí; San José, de Federación, y Justo José de Urquiza, de Federal.

Además, el Programa Provincial de Hemoterapia continúa desarrollando colectas externas junto al Colectivo de Salud Integral y Móvil, en el marco del proyecto Donar Sangre Nos Une + y la propuesta Vamos a tu Localidad, con el siguiente cronograma:

 

-11 de junio: Escuela Santa Teresita.

 

-16 de junio: Plaza Mansilla, explanada de Casa de Gobierno, en conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre (de 6 a 11 horas).

 

-17 de junio: Sala Mayo, junto a Salud Municipal de Paraná.

 

-22 de junio: frente al Hospital Nuestra Señora del Luján, General Ramírez.

 

-30 de junio: frente a la Escuela Zuloaga, San Benito.

Temas

DONANTES

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Sociedad

Te puede interesar

Teclas de acceso