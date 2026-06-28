Increíble: la Ruta 14 sería la primera del país habilitada para vehículos sin conductor

La Ruta Nacional 14 fue elegida por el Gobierno nacional para convertirse en el primer corredor vial del país habilitado para la circulación de vehículos con conducción autónoma. Así lo confirmó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien aclaró que la medida se implementará una vez que finalicen las obras de infraestructura sobre esa traza. Mapas

"La 14, una vez que esté terminada y esté en condiciones, va a ser la primera ruta que vamos a habilitar para la conducción autónoma", sostuvo el funcionario al explicar el plan oficial de modernización del sistema vial.

La iniciativa forma parte de una reforma regulatoria que busca adaptar la legislación argentina a la incorporación de nuevas tecnologías en el transporte, eliminando trabas normativas para que este tipo de vehículos pueda operar en el país cuando su utilización se generalice a nivel internacional.

Qué significa una ruta habilitada para autos autónomos

La decisión no implica que en el corto plazo comiencen a circular vehículos completamente sin conductor por la Ruta 14. En realidad, supone adecuar tanto la normativa como la infraestructura para permitir el funcionamiento de automóviles equipados con sistemas avanzados de asistencia y distintos grados de automatización.

Estos vehículos utilizan cámaras, radares, sensores, GPS, mapas digitales de alta precisión e inteligencia artificial para interpretar el entorno, mantener el carril, respetar los límites de velocidad, frenar ante obstáculos, conservar distancias de seguridad e incluso realizar maniobras de adelantamiento en determinadas condiciones.

Actualmente, la mayor parte de los vehículos disponibles en el mercado mundial cuentan con niveles 2 o 3 de automatización, lo que significa que el conductor todavía debe permanecer atento y estar preparado para retomar el control cuando el sistema lo requiera. Los niveles más avanzados, en los que el vehículo puede desplazarse sin intervención humana en determinados entornos, todavía tienen un uso muy limitado.

No dejó de llamar la atención que la Ruta 14 sea la señalada paraa este iniciativa, ya que, para que una ruta pueda ser utilizada por este tipo de vehículos resulta indispensable contar con señalización horizontal y vertical en óptimas condiciones, carriles correctamente demarcados, conectividad, cartografía digital precisa y un mantenimiento permanente de la infraestructura vial.

Una apuesta por la seguridad y la inversión

Según explicó Sturzenegger, uno de los objetivos de incorporar esta tecnología es reducir la siniestralidad vial, especialmente los choques frontales, mediante sistemas capaces de detectar riesgos y reaccionar de manera más rápida que un conductor humano.

El funcionario sostuvo que la conducción automatizada también podría favorecer la llegada de inversiones vinculadas a la industria automotriz y facilitar el desembarco de nuevas tecnologías en la Argentina, en un contexto de mayor apertura comercial y de cambios regulatorios impulsados por el Gobierno nacional.

Un corredor estratégico para el Mercosur

La Ruta Nacional 14 constituye uno de los principales corredores logísticos del país. Conecta el litoral argentino con Brasil y concentra una parte importante del transporte de cargas y del intercambio comercial dentro del Mercosur.

En ese contexto, el Gobierno nacional pretende que, una vez concluidas las obras de recuperación de la traza, la denominada "Ruta del Mercosur" sea también el primer corredor argentino preparado para la circulación de vehículos con distintos niveles de conducción autónoma, marcando el inicio de una nueva etapa en la movilidad del país.

Fuente: Diario Río Uruguay.