En un trágico accidente falleció la conductora Ernestina Pais

Según confirmaron a Infobae, el hecho ocurrió a las 19:25. La mujer conducía un Honda Civic cuando intentó cruzar las vías en la intersección de Sáenz Peña y El Cano con la barrera baja, momento en el que el vehículo fue embestido por una formación del Tren de la Costa.

Según informaron las fuentes, de acuerdo a las primeras tareas realizadas en el lugar, tanto la barrera como el sistema de señalización fonoluminosa funcionaban correctamente al momento del accidente. El impacto se produjo sobre el lateral del conductor y provocó su fallecimiento en el acto. Además, indicaron que en las imágenes de los dispositivos no se ven transeúntes que hayan presenciado el hecho.

Ernestina Pais atravesó una severa adicción al alcohol que la llevó a realizar una prolongada internación en un centro especializado en salud mental y adicciones. Su proceso de recuperación implicó meses de aislamiento total y terapia intensiva para sanar heridas profundas de su historia personal.

Exitosa carrera

Pais deja atrás una carrera de más de tres décadas en los medios argentinos. Nacida el 12 de marzo de 1972 en Buenos Aires, dio sus primeros pasos como movilera en La Biblia y el Calefón, el programa que conducía Jorge Guinzburg, con quien construyó un vínculo profesional que marcaría buena parte de su trayectoria.

Junto a Juan Di Natale fundó la versión argentina de la revista francesa Los Inrockuptibles, uno de los proyectos que la ubicaron tempranamente en la escena cultural porteña. En 2003 se sumó a Canal 7 para conducir Sabés o Sonás junto a su hermana Federica Pais, un programa de entretenimientos para alumnos de quinto año que compitían por un viaje a Bariloche. El ciclo cosechó el Premio Martín Fierro 2007 como mejor programa de interés general y el Premio Magia del mismo año.

En radio también dejó su huella. Por Salgan al Sol, emitido por Somos Radio AM 530, obtuvo el Premio Martín Fierro 2006 en la categoría labor en animación y conducción femenina.

Entre 2005 y 2007 fue coconductora de Mañanas Informales en Canal 13, nuevamente junto a Guinzburg. Cuando el conductor falleció en 2008, Pais tomó las riendas del programa como conductora principal, acompañada por Ronnie Arias.

El año 2009 trajo uno de los momentos más recordados de su carrera. Se convirtió en la primera mujer en conducir Caiga Quien Caiga, el programa creado por Mario Pergolini, tras el retiro voluntario de su fundador. Por ese trabajo recibió dos nominaciones consecutivas al Martín Fierro como conductora del año.