Concordia aprobó una ordenanza para regular la circulación de vehículos eléctricos de movilidad personal

La nueva normativa alcanza a monopatines eléctricos, bicicletas eléctricas, motos eléctricas, hoverboards, segways y otros vehículos similares, estableciendo reglas claras para su uso con el objetivo de mejorar la seguridad vial y promover una convivencia ordenada en el espacio público.

Entre los aspectos más destacados de la ordenanza se encuentra la prohibición de circular por áreas peatonales, zonas de acceso restringido, plazas y espacios verdes, así como por cualquier otro sector que la autoridad municipal determine.

Además, los usuarios deberán cumplir una serie de requisitos obligatorios, entre ellos el uso de casco protector, el respeto de las normas de tránsito, la circulación por la derecha, la utilización de luces delanteras y traseras en condiciones de baja visibilidad y la prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas.

La ordenanza también establece que los conductores deberán ser mayores de 16 años y contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra posibles daños a terceros o bienes. En el caso de las motos eléctricas, será obligatorio poseer licencia de conducir correspondiente a la categoría de ciclomotores.

Registro local de propietarios de vehículos eléctricos

Otro de los puntos centrales de la iniciativa es la creación del Registro Local de Propietarios de Vehículos Eléctricos, donde deberán inscribirse todos los rodados que circulen dentro de la ciudad.

Cada vehículo contará con una identificación oficial otorgada por el municipio, mediante una oblea con numeración única y código QR para facilitar las tareas de control y fiscalización. Al respecto, la concejal Silvina Ovelar aclaró que la entrega de la oblea será totalmente gratuita para los propietarios de estos vehículos.

Asimismo, la normativa regula los espacios habilitados para el estacionamiento de estos vehículos y prevé campañas de educación y concientización para promover su uso responsable.

Al fundamentar la iniciativa, la concejal Ovelar señaló que el crecimiento sostenido de estos medios de transporte “hace necesaria una regulación específica que permita aprovechar sus beneficios como alternativa de movilidad sustentable, garantizando al mismo tiempo la seguridad de los usuarios y de toda la comunidad”.

Fuente: Concejo Deliberante Concordia