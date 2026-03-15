Hallaron sin vida a un hombre que era intensamente buscado en un campo

El hallazgo de un hombre sin vida en Villaguay puso fin este sábado por la mañana a una intensa búsqueda que se había iniciado tras su desaparición en la zona rural de Laguna Larga. Se trataba de “Chilo” Sueldo, quien había salido a recorrer un campo el viernes y no regresó a su hogar.

Según se informó, el hombre había partido a caballo hacia un establecimiento rural ubicado en la zona de Lucas Sud Segunda. Al no regresar ni tener noticias sobre su paradero, familiares y vecinos alertaron a las autoridades y comenzó un operativo de búsqueda.

La búsqueda se extendió durante varias horas y contó con la participación de personal de la Policía Rural, además de baqueanos y vecinos de la zona que colaboraron en los rastrillajes.

Hallazgo en cercanías de un establecimiento rural

Cerca de las 11 de la mañana de este sábado se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida del hombre en cercanías del establecimiento rural conocido como “El Norte”.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hombre habría descendido del caballo por motivos que aún se investigan y fue encontrado recostado contra un árbol.

Según una versión oficial difundida por AP Noticias, la principal hipótesis indica que habría sufrido una descompensación mientras recorría el campo y descendió del animal para intentar recuperarse.

Conmoción en la comunidad

Pese al esfuerzo de quienes participaron en la búsqueda, el desenlace fue trágico y el hombre ya no presentaba signos vitales al momento de ser encontrado.

El hecho causó profunda consternación entre vecinos del distrito y del departamento Villaguay, donde la víctima era conocida y apreciada.

Las autoridades continúan trabajando para determinar con precisión las circunstancias del fallecimiento.

Fuente: El Once

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