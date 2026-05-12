Un camión cargado con tarimas despistó en la ruta 12

El camión cargado con tarimas de madera, circulaba desde San José hacia Quilmes Buenos Aires, perdió el control y terminó despistando y quedó contra la línea del alambrado.

El rodado con semi era conducido por un hombre de 57 años, con domicilio en la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos, quien resultó sin lesiones. El hecho no afectó el tránsito en la Autovía y se dio aviso a la concesionaria vial

Concurrió al lugar del hecho, una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas, móvil N° 24.

Colaboraron, personal de la Policía de Ceibas, la Policía Caminera Brazo Largo, Gendarmería Vial Ceibas y personal de Autovía.