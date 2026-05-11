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Sociedad RECLAMO

A horas de la marcha, se anuncian recortes para infraestructura en las Universidades

La decisión administrativa fue publicada en el Boletín Oficial y lleva la firma del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La UNER es una de las perjudicadas en la provincia

11 May, 2026, 20:44 PM

Desde AGDU manifiestan sorpresa e indignación por la decisión conocida a través del Boletín Oficial, modificando el Presupuesto 2026, aprobado por el Congreso.

 

“A un día de la Marcha Federal Universitaria, el Gobierno castiga a las universidades nacionales con un ajuste brutal: 5.303 millones menos para infraestructura. 540 millones menos para la UNER.

Mediante la Decisión Administrativa 20/2026, que se publica en el Boletín Oficial con la firma del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el gobierno nacional ejecutó una grosera alteración del Presupuesto Nacional 2026, que fuera aprobado por el Congreso de la Nación apenas cuatro meses atrás.

Al recorte de 400 millones de pesos en el programa “actividades centrales” de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, le sigue una rebaja de 8763 millones al programa “Formulación y Ejecución de Política en Ciencia y Técnica”, todo en el ámbito de la Jefatura de Gabinete”, expresaron en un parte de prensa.

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