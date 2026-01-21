Grave crisis en la Granja Tres Arroyos: Trabajadores sin sueldos ni aguinaldos y denuncian ausencia de los dueños

Según explicó el dirigente gremial, los empleados atraviesan retrasos salariales sostenidos desde abril del año pasado, con pagos fraccionados, cuotas de aguinaldo incompletas y quincenas impagas".

Les pagaron solo un proporcional de aguinaldo y un proporcional de sueldo. La quincena venció y no la abonaron”, detalló Vereda durante una entrevista en el programa El Paradigma – Las Noticias, que se emite por el canal de streaming de Mavi.

Producción en marcha, pero sin pagos

Uno de los puntos que más preocupa al sindicato es que, pese a los incumplimientos, la producción continúa con normalidad. “Los trabajadores van, cumplen jornadas de 8 y 9 horas, los pollos se faenan, se venden y el mercado hoy está en buen estado, con buenos precios. No entendemos por qué no pagan”, remarcó.

Vereda aseguró que la empresa se ampara en excusas vinculadas a un “año difícil”, problemas de exportación, cuestiones sanitarias y pérdidas de mercado, argumentos que —según el gremio— no se condicen con la realidad productiva actual.

Silencio empresarial y reclamos por presencia

Otro de los aspectos más críticos señalados por el sindicalista es la ausencia total de los dueños de la empresa, quienes —afirmó— no se presentaron en la planta ni dieron explicaciones directas a los trabajadores.

“El dueño no ha dado la cara. Todo se maneja por Zoom, por abogados o recursos humanos. Eso es lo más triste y lo más grave en una empresa de esta magnitud”, sostuvo. Los propietarios tendrían sus oficinas en Buenos Aires y no estarían presentes en la ciudad en medio del conflicto.

Medidas de fuerza y falta de respuestas oficiales

Ante la falta de respuestas, los trabajadores realizaron movilizaciones y medidas de fuerza, incluyendo cortes parciales, impulsados por la desesperación de no poder afrontar gastos básicos. “Hay familias que no saben cómo van a pagar sus cuentas ni cómo van a llegar a fin de mes”, expresó Vereda.

El dirigente también cuestionó la escasa intervención de organismos provinciales y nacionales, señalando que, más allá de algunas gestiones municipales, no hubo un acompañamiento concreto del Estado pese al riesgo que implica la pérdida de casi mil puestos de trabajo en una actividad clave para la economía local.

Incertidumbre y continuidad del conflicto

Desde el sindicato indicaron que la empresa informó que comenzaría a pagar la quincena recién la próxima semana, aunque sin garantías firmes. Mientras tanto, las medidas se mantienen y las decisiones futuras se definirán en asamblea con los trabajadores.

“La gente quiere trabajar, no hay conflicto por la producción. El problema es que no pagan. Esto no lo vimos nunca”, concluyó Vereda, quien advirtió que la situación ya es angustiante y crítica para cientos de familias.

Fuente: El Paradigma

Temas CONFLICTO RECLAMOS