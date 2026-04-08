Clonaron el teléfono de Daiana Mendieta y habrá un informe clave en los próximos días

El abogado Pablo Di Lollo informó en RADIO MÁXIMA que el teléfono de la joven Daiana Mendieta, de 22 años, asesinada en Gobernador Mansilla en octubre del año pasado, fue “clonado” y la próxima semana se conocerá un informe de la Policía Científica.

Por el hecho está imputado y detenido en la Unidad Penal 7 de Gualeguay Norberto Gustavo “Pino” Brondino, de 55 años, vecino de la víctima que habría tenido alguna vinculación con la víctima. La chica desapareció el 3 de octubre de 2025, y el cuerpo fue encontrado en un aljibe con un golpe en el cráneo. Brondino está con prisión preventiva.

Di Lollo reveló que “hace diez días llegaron informes de las compañías de teléfonos y la clonación del teléfono de la víctima, el teléfono no fue encontrado y se pidió la dúplica, lo analiza la Policía Científica para que brinde los resultados de las pericias telefónicas del imputado y de la víctima. Calculamos el informe para la semana que viene”.

Llamadas telefónicas

El abogado, que representa a la familia de la víctima, dijo que los teléfonos brindan información importante. Agregó que “hay una serie de llamadas telefónicas, una a las 17,52 del día de la desaparición, de Brondino hacia el teléfono de Daiana, quien sale de la casa de una amiga a las 20,02 donde todo indica que iba al encuentro del imputado. Y los teléfonos se ubican en las cercanías del lugar donde se encontró el cuerpo”.

Di Lollo dijo además que este jueves se realizará la prueba de una lona hallada en la casa del imputado, sobre la cual hay indicios.

Acerca de las pruebas contra Biondino, indicó que “hay tres testimonios que ven el día de la desaparición una camioneta Toyota blanca y el auto en que se conducía Daiana, en dirección hacia donde se encontró el cuerpo. Los vehículos estaban a la vera del camino, uno al lado del otro. Esto se complementa con el análisis de las cámaras de seguridad, donde se ve a Brondino entrar y salir al mismo lugar, son indicios graves”.

También mencionó “el comportamiento del imputado cuando se resiste a la autoridad policial y amenaza con quitarse la vida”.