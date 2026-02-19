 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad EDUCACIÓN PÚBLICA

Con masiva participación docente, se realizó el concurso extraordinario para directivos

Se concursaron 188 cargos de director y 25 de vicedirector, correspondientes a los niveles inicial, primario y sus modalidades.

19 Feb, 2026, 19:10 PM

Desde el Consejo General de Educación (CGE) se llevó adelante este jueves el concurso de pase, traslado y ascenso para cargos de director y vicedirector, junto a sus ampliatorias.

 

 

El acto concursal se desarrolló desde las 9 en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), en Paraná, en el marco del Reglamento de Concursos establecido por acuerdo paritario mediante la Resolución Ministerial Nº783/12 MT. A pesar de las inclemencias del tiempo, el concurso contó con una amplia asistencia e intervención docente.

 

Presidieron el acto las vocales del CGE Elsa Chapuis y Carla Duré, el vocal gremial Gustavo Blanc, el presidente de Jurado de Concursos Gonzalo Pais Miller y la directora general de Planeamiento Educativo Marianela Müller.

 

"Quiero poner en valor que hayamos llegado nuevamente a una instancia concursal de este tipo y destacar el trabajo generado desde todos los equipos. Entendemos el compromiso y la significancia esta instancia para toda la provincia, donde se reconoce el compromiso de cada aspirante con una carrera docente basada en el mérito, la estabilidad y la igualdad de oportunidades, fortaleciendo la calidad educativa y promoviendo instituciones con directivos responsables, equipos organizados y una gestión comprometida con los procesos de enseñanza y aprendizaje coordinado con todos los actores y toda la comunidad educativa", expresó Pais Miller.

 

Esta política educativa provincial tiene como objetivo prioritario garantizar el ascenso y la estabilidad en la carrera docente, fortaleciendo la jerarquización de los equipos de conducción de las instituciones educativas. En esta línea participaron representantes de los gremios docentes en calidad de veedores, garantizando la transparencia del proceso.

 

"Venimos trabajando con una premisa clara, dialogar para obtener los mejores beneficios para nuestros chicos, para los docentes y para la escuela pública. En estos 45 días de gestión encontramos predisposición al diálogo y pudimos avanzar en una agenda con fuerte impronta en la estabilidad laboral docente, que se concreta con los concursos de titularización de directivos, una etapa fundamental para nosotros", subrayó Gustavo Luis Blanc.

 

Cabe destacar que este viernes 20 se llevará adelante el concurso extraordinario de titularización para la cobertura de cargos de rector y vicerrector del nivel Secundario y sus modalidades, también en el CPC, conforme a la normativa vigente establecida en la Resolución Nº1.200/22 CGE.

 

Prensa Gobierno ER

EDUCACIÓN PÚBLICA

