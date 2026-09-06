Contrabando y fraude marcario: detuvieron a dos camioneros en el Puente Gral. San Martín

Personal de Prefectura realizó inspecciones rutinarias en el área de Control Integrado del puente General San Martín, luego de los controles efectuados por las autoridades correspondientes.

Durante el procedimiento fueron inspeccionados dos camiones que pretendían ingresar a Uruguay desde Argentina. En ambos vehículos se detectó una importante cantidad de prendas de vestir que se encontraban ocultas.

Prefectura de Fray Bentos, constató un total aproximado de 900 prendas de vestir con presuntas marcas falsificadas.

Ante la situación, se dio intervención a la Fiscalía Penal Departamental de 2.º turno, que dispuso la detención de los conductores, la confección del acta de incautación y la valoración de la mercadería.

Asimismo, se dispuso que las prendas incautadas fueran entregadas a la Dirección Nacional de Aduanas.

El procedimiento continúa y se aguarda la ampliación de la información por parte de las autoridades.

Fuente: Impacto Noticias

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