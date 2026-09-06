 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Sociedad PROCEDIMIENTO

Contrabando y fraude marcario: detuvieron a dos camioneros en el Puente Gral. San Martín

Los camiones iban desde Argentina hacia el Uruguay y transportaban unas 900 prendas de vestir ocultas entre la carga, con marcas presuntamente falsificadas.

6 Sep, 2026, 14:12 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

Personal de Prefectura realizó inspecciones rutinarias en el área de Control Integrado del puente General San Martín, luego de los controles efectuados por las autoridades correspondientes.

 

Durante el procedimiento fueron inspeccionados dos camiones que pretendían ingresar a Uruguay desde Argentina. En ambos vehículos se detectó una importante cantidad de prendas de vestir que se encontraban ocultas.

 

Prefectura de Fray Bentos, constató un total aproximado de 900 prendas de vestir con presuntas marcas falsificadas.

Ante la situación, se dio intervención a la Fiscalía Penal Departamental de 2.º turno, que dispuso la detención de los conductores, la confección del acta de incautación y la valoración de la mercadería.

 

Asimismo, se dispuso que las prendas incautadas fueran entregadas a la Dirección Nacional de Aduanas.

El procedimiento continúa y se aguarda la ampliación de la información por parte de las autoridades.

 

Fuente: Impacto Noticias

Temas

PROCEDIMIENTO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Sociedad

Te puede interesar

Teclas de acceso