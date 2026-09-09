El Gobierno provincial se reunió con autoridades de la Federación Entrerriana de Bomberos

El gobernador Rogelio Frigerio se reunió con autoridades de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios y remarcó que durante la actual gestión comenzó a implementarse efectivamente la Ley 11.116, que hasta entonces no había sido aplicada en la provincia.

También acordaron avanzar en un plan de trabajo conjunto para mejorar la respuesta ante emergencias, agilizar el acceso a los recursos y fortalecer el financiamiento del sistema.

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este miércoles una reunión de trabajo con autoridades de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, con el objetivo de analizar el funcionamiento del sistema y avanzar en acciones que permitan fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en la provincia.

Durante el encuentro se destacó que, a partir de la actual gestión provincial, comenzó a implementarse la Ley 11.116, que contempla aportes destinados al sistema de bomberos voluntarios y la cobertura de obra social para sus integrantes. Se trata de una normativa que, pese a estar vigente desde hace años, no había tenido una implementación efectiva en la provincia.

En ese marco, el Gobierno provincial asumió el compromiso de mejorar el circuito administrativo de los recursos previstos por la ley para acortar los tiempos de tramitación y dar mayor previsibilidad a los cuarteles. Actualmente, el proceso atraviesa distintas instancias administrativas y de control, por lo que durante la reunión se planteó analizar alternativas que permitan reducir esos plazos.

Asimismo, se acordó avanzar en una mayor articulación entre Nación, provincia y municipios para fortalecer el funcionamiento de los cuarteles. "Como en tantos otros temas, tenemos que ordenar responsabilidades y definir con claridad qué puede aportar cada nivel del Estado", sostuvo Frigerio. En ese sentido, se analizarán las experiencias de Santa Fe, Córdoba y Corrientes.

Entre los temas abordados estuvo además la necesidad de mejorar y diversificar las fuentes de financiamiento del sistema, tanto a través de los recursos provenientes de Nación como mediante alternativas que puedan instrumentarse desde la provincia y los municipios. También se acordó analizar las herramientas previstas en la Ley nacional 27.629 de Bomberos Voluntarios.

Otro de los ejes centrales fue la preparación ante los eventos climáticos que puedan afectar a Entre Ríos. En ese sentido, la provincia y los bomberos voluntarios acordaron trabajar en un plan coordinado para afrontar las contingencias que pueda generar el fenómeno de El Niño, revisar capacidades y necesidades y gestionar los recursos necesarios para fortalecer la respuesta ante emergencias.

Al finalizar el encuentro, el presidente de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, Ariel Molina, valoró la predisposición del gobernador y destacó la posibilidad de avanzar en una agenda conjunta. "Necesitábamos y era urgente esta reunión. La charla que tuvimos con el gobernador fue positiva, porque se comprometió a trabajar para mejorar los tiempos de llegada de los recursos y también se habló de un trabajo en conjunto para fortalecer aún más el sistema en lo económico, de parte de la provincia, para no ser tan dependientes de lo que mande Nación y tener un sistema más autónomo acá", explicó.

Por su parte, el presidente de Bomberos Voluntarios de Gualeguay, Juan Godino, destacó el respaldo institucional y la posibilidad de fortalecer la planificación conjunta. "Fue una reunión altamente positiva, porque se logró que varios puntos se lleguen a concretar y ver para el futuro, ante una emergencia hídrica como la que está anunciada, de poder trabajar en conjunto, saber a lo que nos vamos a enfrentar y tener el respaldo que ha prometido el gobernador. Seguimos trabajando continuamente con el mismo fin que es mejorar el sistema bomberil", remarcó.

Del encuentro participaron además el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; los ministros de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, y de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; y el director de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Jesús Korell.

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