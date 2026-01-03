 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad CAMPO

Entre Ríos recuperó más de 390.000 kilos de envases de fitosanitarios en 2025

El gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Económico, destacó el gran avance en la gestión de residuos del sector agropecuario, con la recuperación en 2025 de un total de 398.881 kilos de envases vacíos de fitosanitarios.

3 Ene, 2026, 19:39 PM

Esta cifra refleja un aumento en el compromiso del sector agropecuario con la economía circular: se recuperó un 57 por ciento más que lo registrado en 2024; y se alcanzó un extraordinario crecimiento del 108 por ciento en comparación con el año 2023.

 

Este logro es el resultado directo de un plan estratégico que combina fiscalización rigurosa, educación y articulación territorial. Como parte de la aplicación efectiva de la Ley Nacional 27.279, se ha profundizado el trabajo conjunto con la Policía de Entre Ríos. A través de operativos específicos, más de 100 agentes de la Policía Vial y de la Dirección de Delitos Rurales (Abigeato) fueron capacitados en normativas de control y fiscalización. Gracias a este despliegue, en la provincia se ha logrado eliminar el transporte y comercio ilegal de envases en las rutas entrerrianas, asegurando que los residuos se canalicen exclusivamente hacia los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) habilitados y operados por la Asociación Campo Limpio.

 

Sanciones ejemplares y clausuras en ambas costas

El gobierno procedió a la clausura de dos centros de acopio ilegal, uno ubicado en la costa del Paraná y otro en la costa del Uruguay. El más significativo fue el desmantelamiento del establecimiento ubicado en la ruta nacional 12, zona de Aranguren, que operaba clandestinamente desde hace más de una década. A los responsables se les impuso una multa histórica superior a los 46 millones de pesos y la obligación de realizar la recomposición y/o remediación ambiental del predio.

 

La coordinadora de Buenas Prácticas Agropecuarias, Gabriela Joubert, subrayó que "el programa también ha fortalecido el trabajo territorial con municipios, comunas y juntas de gobierno de toda la provincia". Ponderó que, a través de capacitaciones sistemáticas sobre la ley de gestión de envases vacíos de fitosanitarios, se hace especial hincapié en la prohibición absoluta de la reutilización y la incineración de estos plásticos, protegiendo así a las comunidades locales y promoviendo una gestión responsable de los recursos.

 

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos

Temas

CAMPO DESARROLLO ECONÓMICO

