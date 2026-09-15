PAMI bajo la lupa de la Justicia Federal por la trabas en las prestaciones: “La única manera es mediante amparos”

La magistrada Ramponi puso la sentencia en conocimiento de la Superintendencia de Servicios de Salud por lo que considera una “problemática estructural”.

El abogado de la afiliada, Horacio Velázque Pens, afirmó en Diario Junio que PAMI “está colapsado” y que los amparos son actualmente “la única manera” de obtener prestaciones y cirugías

Una afiliada de 68 años tuvo que recurrir a la Justicia Federal de Concordia para conseguir una prótesis de rodilla que necesitaba para una cirugía indicada por sus médicos. La jueza Analía Graciela Ramponi hizo lugar al amparo y ordenó al INSSJP-PAMI brindar el 100% de cobertura y entregar la prótesis en un plazo de 10 días.

La mujer padece gonartrosis y, según la presentación realizada ante la Justicia, la enfermedad le provocaba un compromiso severo de la rodilla, alteraciones en la estabilidad articular y una limitación importante para caminar. También se consignó que sufría dolores intensos, había tenido caídas y dependía de terceros para desenvolverse en algunas actividades cotidianas.

Los médicos tratantes habían indicado como alternativa terapéutica una prótesis total de rodilla de revisión, con vástagos femorales y tibiales, además de otros componentes necesarios para la intervención. Sin embargo, la demora en concretar la prestación llevó finalmente el caso a la Justicia.

La resolución judicial, en tanto, no se limitó a ordenar la entrega del insumo. Ramponi también dispuso poner en conocimiento de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación lo resuelto, para que el organismo evalúe dentro de sus competencias de fiscalización y control, las medidas que considere pertinentes frente a la “problemática estructural” descripta en la sentencia.

Burocracia

Uno de los puntos centrales que señala fallo es que las cuestiones administrativas entre los agentes de salud y sus proveedores no pueden terminar afectando el acceso a una prestación médica necesaria.

“Las exigencias de índole administrativa no constituyen una justificación suficiente frente a requerimientos asistenciales vinculados con la salud y rehabilitación integral de una persona mayor de edad”, sostuvo la Jueza.

De esta manera, la resolución pone el derecho a la salud por encima de las demoras, trámites o desacuerdos que puedan existir entre PAMI y las empresas encargadas de proveer los insumos.

En el caso concreto, la Justicia consideró que correspondía garantizar la prestación y fijó un plazo de 10 días para que PAMI entregue la prótesis con cobertura integral.