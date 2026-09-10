Crece la preocupación por el endeudamiento en Entre Ríos: casi 137 mil personas registraron mora en sus pagos

Pese a que la tasa de mora provincial se ubicó por debajo del promedio nacional, el dinero impago superó los $343.000 millones y se observaron marcadas brechas de morosidad entre los departamentos del norte y sur.

Las estadísticas acerca de los endeudamientos registrados en este último año demostraron un panorama complejo. En Entre Ríos, más de medio millón –precisamente 570.971– de personas registraron deudas en julio, de acuerdo a los datos brindados en el Mapa de la Deuda, elaborado por el Centro CEPA y la Fundación Friedrich Ebert.

De esa cifra de deudores, 136.725 entrerrianos registraron situaciones de mora por atrasos en sus pagos, sea en tarjetas de crédito bancarias, préstamos o billeteras virtuales. Mientras que la deuda promedio por cada deudor en la provincia fue de $4,31 millones, el monto en mora promedio a pagar por cada deudor en esta situación equivalió a $2,51 millones.

En sintonía con lo descripto en el párrafo anterior, a nivel provincial el porcentaje de mora sobre el total adeudado fue de 13,98%. En cuanto a personas, se registró un 23,95%, por lo que casi uno de cada cuatro deudores presentó morosidad. Pese a estas cifras, la provincia mostró un desempeño más favorable que el promedio del país, situándose 3,96 puntos porcentuales por debajo de la tasa de mora nacional.

En referencia a las cifras globales, el monto total de dinero adeudado en la provincia fue de $2,46 billones. De este monto, la suma que se encontró en mora ascendió a $343.706,44 millones. Por último, los datos expusieron una fuerte disparidad territorial: los departamentos del norte y noreste provincial registraron los índices de morosidad más elevados (entre el 16% y 25%), en contraste con el sur y suroeste, donde los niveles de mora fueron considerablemente menores (entre el 6% y 12%). (APFDigital)