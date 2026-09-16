Conmemoraron los 50 años del Puente General San Martín

Este miércoles se realizó el acto central por el 50° aniversario de la inauguración del Puente Internacional General San Martín, una obra que desde hace medio siglo conecta a Gualeguaychú con Fray Bentos y constituye uno de los principales vínculos físicos entre Argentina y Uruguay. En representación del Gobierno de Gualeguaychú participó el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde.

La ceremonia fue organizada por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y reunió a autoridades nacionales, provinciales, departamentales y locales de ambos países, junto a representantes de instituciones y trabajadores vinculados al funcionamiento del paso internacional.

Durante el acto se realizó un homenaje a quienes participaron de la construcción del puente y un minuto de silencio en memoria de Armando Leal, quien perdió la vida durante las tareas de ejecución de la obra. También se reconoció a trabajadores que cumplieron 25 años de servicio en el Puente Internacional General San Martín.

La jornada incluyó además la proyección de un video institucional sobre la historia, construcción y actualidad del puente, junto con la presentación y el matasellado de una emisión postal conmemorativa realizada por el Correo Uruguayo.

Entre las autoridades que brindaron sus palabras estuvieron el intendente de Río Negro, Guillermo Levratto; la delegada argentina ante la CARU, Agustina Piñeiro; y la presidenta de la Comisión Administradora del Río Uruguay, Cecilia Bottino Fiuri. Los discursos coincidieron en destacar el papel del puente como infraestructura estratégica para la circulación de personas y mercancías y, principalmente, como símbolo de integración entre las comunidades de ambas orillas.

Inaugurado hace 50 años, el Puente Internacional General San Martín transformó la conexión entre Gualeguaychú y Fray Bentos y se convirtió en una vía fundamental para el turismo, el comercio y los intercambios sociales, culturales e institucionales entre Argentina y Uruguay.

La celebración contó también con la participación de bandas en vivo y, una vez finalizado el acto protocolar, autoridades e invitados compartieron un almuerzo como cierre de la jornada conmemorativa. La actividad permitió renovar el vínculo histórico entre las comunidades de ambos países y recordar el valor que esta conexión tiene para Gualeguaychú y toda la región.

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