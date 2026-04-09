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Sociedad AGMER

Docentes reclamaron urgente convocatoria y propuesta salarial

El Congreso Extraordinario de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) que sesionó este jueves, exigió al Gobierno provincial una “urgente convocatoria con una propuesta salarial acorde a los criterios demandados en paritarias".

9 Abr, 2026, 20:13 PM

Las y los congresales de los 17 departamentos, y la Comisión Directiva Central, deliberaron hoy en el salón de la Casa Docente, en Colón. En ese ámbito, aprobaron dar continuidad a las acciones departamentales y provinciales que Agmer viene llevando adelante en reclamo de una respuesta a la demanda salarial y en rechazo a la modificación del sistema previsional.

 

Además, reiteraron el repudio a los pagos “arbitrarios, insuficientes, distorsivos e ilegales” dispuestos por Decreto por el Ejecutivo provincial, y rechazó cualquier tipo de reforma previsional.

 

Las Resoluciones definidas fueron:

- Exigir urgente convocatoria con una propuesta salarial acorde a los criterios demandados en paritaria.

- Ratificar el rechazo y repudio a los pagos arbitrarios, insuficientes, distorsivos e ilegales dispuestos por el gobierno.

- Rechazar cualquier tipo de reforma previsional que avance sobre la caja y vulnere los derechos conquistados.

- Continuar realizando acciones departamentales y provinciales, facultando a CDC a definir las mismas. (APFDigital)

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