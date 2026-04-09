Docentes reclamaron urgente convocatoria y propuesta salarial

Las y los congresales de los 17 departamentos, y la Comisión Directiva Central, deliberaron hoy en el salón de la Casa Docente, en Colón. En ese ámbito, aprobaron dar continuidad a las acciones departamentales y provinciales que Agmer viene llevando adelante en reclamo de una respuesta a la demanda salarial y en rechazo a la modificación del sistema previsional.

Además, reiteraron el repudio a los pagos “arbitrarios, insuficientes, distorsivos e ilegales” dispuestos por Decreto por el Ejecutivo provincial, y rechazó cualquier tipo de reforma previsional.

Las Resoluciones definidas fueron:

- Exigir urgente convocatoria con una propuesta salarial acorde a los criterios demandados en paritaria.

- Ratificar el rechazo y repudio a los pagos arbitrarios, insuficientes, distorsivos e ilegales dispuestos por el gobierno.

- Rechazar cualquier tipo de reforma previsional que avance sobre la caja y vulnere los derechos conquistados.

- Continuar realizando acciones departamentales y provinciales, facultando a CDC a definir las mismas. (APFDigital)

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