“En Entre Ríos tenemos que llegar a las edades nacionales de jubilación”, propone el presidente de la Caja

“Las conquistas hay que defenderlas, pero hay que ser realistas, los sistemas se desgastan, esa es la tarea compleja en la que estamos, hay momentos incómodos donde hay que tomar decisiones”, enfatizó Bagnat y agregó que es necesario debatir las edades y plantear cambios a futuro. “Mínimamente tenemos que llegar a las edades nacionales”, pidió.

En Entre Ríos arranca la edad jubilatoria, a los 45 años para el personal de Salud Mental, con 25 de aportes. Para los Docentes, inicia con 52 años, las mujeres y 54 los hombres, con 25 años de trabajo.

En tanto que la Policía requiere 30 años de aporte, tienen una salvedad por una ley especial. Las jubilaciones ordinarias se dan a los 57 años de edad para la mujer y 62 para el hombre, mientras que, para Nación, comienzan en 60 para las mujeres y 65 los hombres. “Todos tienen que ir adaptándose con una previsibilidad. Hay que ingresar sabiendo a qué edad te vas a jubilar. No hay que cambiar las reglas de juego”, indicó.

Respecto a la situación actual en la provincia, Bagnat describió que el gobernador dio instrucciones para “ordenar el sistema” y hacerlos sustentable a largo plazo.

En este sentido, comentó que “hoy tenemos la caja ordenada, absorbimos 7 mil jubilados que estaban pendientes, hoy estamos ordenados, con cifras blanqueadas. Este mes el déficit fue de 30 mil millones, si no hubiéramos hecho nada tendríamos 60 mil”.

“Hay que proteger el 82 por ciento del bruto y plantearnos las movilidades, tenemos que plantearnos el promedio de edades que es muy bajo, no hay que escapar al debate porque el sistema no lo resiste. Hemos puesto todos los números a disposición”, agregó el presidente de la Caja de Jubilaciones de la provincia.