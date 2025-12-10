Cinematográficas detenciones en Buenos Aires por hechos en Entre Ríos: cayó el legendario “Polaco” Martínez

Personal de la Policía de Entre Ríos y de la Bonaerense, detuvo en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, al legendario Rodolfo “Polaco” Martínez, de 60 años, líder de bandas de piratas del asfalto, asaltos a bancos y otros hechos.

En el marco de ocho allanamientos dispuestos por el juez de Garantías de Concordia, Mauricio Guerrero, en los partidos de San Martin, San Nicolas, San Fernando, Berazategui y Morón, fueron detenidos además Gastón Plescia y Lucas Gutiérrez Gorigoitia.

Los hechos

Todo comenzó el 8 de mayo de este año a las 2,30 de la madrugada a la altura del Km 248 de la Ruta Nac. 14, cuando Mario Devita, un delincuente profesional de la provincia de Bs As con ayuda de un empleado Municipal de Concordia de nombre Enrique (entregador del hecho y actualmente con arresto domiciliario) intentaron cometer un asalto con el fin de sustraer 500 mil dólares, alertado personal policial Devita fue detenido con el dinero y el arma.

Con el avance de la investigación por varios meses, se pudo establecer que Rodolfo Martínez (a) "Polaco" y Gaston Plescia, ambos domiciliados en Bs As fueron participantes del hecho y además habían marcado otros lugares en el departamento Concordia para cometer violentos asaltos.

Toda la información obtenida por la Policía de Concordia, fue aportada al fiscal José Arias, quien solicitó 8 allanamientos al Juez de Garantías Mauricio Guerrero, con la colaboración del Departamento de Casos Especiales de la Policía Bonaerense.

Vidas de lujo

El juez ordenó la búsqueda y Detención de Martinez y Plescia, y en los procedimientos se logró el secuestro de telefonía celular, equipos de comunicación, un chaleco antibalas, una escopeta y cartucheria. Por otra parte, en una de las viviendas allanadas en un country se encontró documentación e indicios de que habita Lucas Guillermo Gutiérrez Gorigoitia, quien registraba un pedido de detención del año 2024 por ser uno de los autores del robo de cajas fuertes en Mosaicos Chajari. En la vivienda se constataron cinco vehículos de alta gama entre ellos una camioneta Amarok v6, un Ford Raptor, una Vw Taos y Vw Vento, dos cuatrciclos y tres motos, se informó a la justicia de la ciudad de Chajari quien exhortó para que se proceda al secuestro de los mismos dentro de la causa que se sigue en esa ciudad.

Si bien todas las personas detenidas poseen un amplio prontuario, Martinez con casi 60 años de edad reconocido delincuente no solamente en la Prov. De Bs As sino en la Argentina por ser uno de los líderes de piratería del asfalto, asalto de bancos y diversidad de Robos en diferentes provincias, lo que lo hace una de las personas más peligrosas del conurbano.