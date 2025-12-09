 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad EMPLEO PÚBLICO

El gobierno provincial dispuso asueto y receso administrativo por las festividades de fin de año

El Gobierno de Entre Ríos estableció un período de asueto y receso administrativo en el ámbito de la Administración Pública Central, con motivo de las próximas festividades de Navidad y Año Nuevo.

9 Dic, 2025, 19:55 PM

Esta medida busca facilitar el acercamiento del personal con sus seres queridos, además de ordenar la utilización de la licencia anual ordinaria y promover la racionalización del gasto público.

 

Adicionalmente, se dispuso receso administrativo en la órbita del Poder Ejecutivo los días 26, 29 y 30 de diciembre de 2025 y desde el 5 al 16 de enero de 2026 inclusive; los cuales se computarán a cuenta de la licencia anual ordinaria de las y los agentes.

 

A fin de brindar seguridad jurídica, los períodos de asueto y receso serán considerados inhábiles administrativos, suspendiéndose los plazos procedimentales en general, con algunas excepciones.

 

La medida adoptada no implica la suspensión total de las funciones del Estado, debiendo las áreas pertinentes garantizar la continuidad en la prestación de los servicios esenciales. Por tal motivo, los ministros secretarios de Estado y el secretario General de la Gobernación deben establecer las guardias necesarias y las modalidades bajo las cuales se prestarán los servicios en sus dependencias.

 

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos

EMPLEO PÚBLICO GOBIERNO ENTRE RÍOS MEDIDA

