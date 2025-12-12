Conocé dónde están los radares en Entre Ríos: las multas superan los 500.000 pesos

La Dirección de Prevención y Seguridad Vial de Entre Ríos reforzó en las últimas semanas los controles tecnológicos en rutas provinciales y nacionales mediante la instalación de nuevos radares.

La medida tuvo como objetivo reducir la velocidad de circulación y prevenir siniestros viales, en un contexto marcado por cifras preocupantes de víctimas fatales en lo que va del año.

Al respecto, el responsable de Comunicación de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, Diego Passarello, explicó que “se han dispuesto nuevos equipos de radarización, buscando siempre el control de la velocidad, disminuir las velocidades para que los números de siniestralidad disminuyan"

Según detalló el funcionario, la provincia contaba hasta hace pocos días con unos 23 radares activos, pero ese número se incrementó recientemente con la incorporación de nuevos dispositivos en puntos estratégicos del territorio entrerriano.

Dónde se instalaron los nuevos radares

Passarello precisó que “en estos últimos días se han agregado otros tantos, fundamentalmente en el puente Rosario–Victoria, donde se sumaron tres más”. Además, indicó que existe una planificación para ampliar los controles sobre la Ruta Nacional 18, en localidades como Sauce Montrull, Estación Raíces y Jubileo.

También se incorporaron radares sobre la Ruta Provincial Nº 11, la Ruta Provincial Nº 39 a la altura de la localidad de San Justo y la Ruta Provincial Nº 20 en San Antonio, que se sumaron a los equipos que ya estaban operativos en distintos tramos de la provincia.

“El objetivo es acompañar la normativa vigente y generar mayor control en sectores donde se registran excesos de velocidad”, sostuvo.

Multas que superan los 500 mil pesos

En relación con el valor de las sanciones, Passarello explicó que desde el 19 de noviembre el valor de la Unidad Fija se estableció en 1.613 pesos. En el caso de infracciones graves —como exceso de velocidad, cruce de semáforo en rojo y circular con luces apagadas— la sanción oscila entre 300 y 500 Unidades Fijas, lo que implica montos que van desde los 508.095 pesos. Con el pago voluntario, el importe puede reducirse a 266.145 pesos.

Asimismo, señaló que la posibilidad de acceder al pago voluntario permite una reducción de hasta el 50% del valor total de la multa. “Sin lugar a dudas son montos significativos que buscan generar impacto en las personas, para que tengamos que reflexionar sobre los cuidados que tenemos”, remarcó.

Impugnación y normativa vigente

En cuanto a la posibilidad de impugnar multas, Passarello aclaró que la señalización vial respalda la normativa nacional de tránsito, especialmente en zonas urbanizadas. “Cuando cruzamos centros poblados, en algunos casos la velocidad permitida es de 60 kilómetros por hora y en otros de 80. En rutas, la máxima es de 110, salvo en autovías donde puede llegar a 120 o 130. La radarización lo que hace es apoyar esta normativa”, explicó.

Además, indicó que el Observatorio Vial prevé mecanismos digitales para realizar descargos. “La persona puede generar un usuario y hacer las presentaciones a través de esta plataforma, donde formaliza su descargo, incluso con acompañamiento de asesoramiento legal”, afirmó.

Consultado sobre la cantidad de multas labradas en lo que va del año, Passarello señaló que no contaba con el dato preciso, aunque reconoció que “aumentan año tras año, y más aún cuando empieza a haber mayor cantidad de radares en la provincia de Entre Ríos”.

Radares fijos y homologados en rutas nacionales

Los siguientes dispositivos operan de manera permanente y se encuentran debidamente homologados:

Chajarí

RN 14 – Km 333,2 y 328,2

Máxima: 120 km/h

Concordia

RN 14 – Km 261 y 260,6

Máxima: 120 km/h

Colón

RN 14 – Km 150,4

Máxima: 120 km/h

Concepción del Uruguay

RN 14 – Km 126,6

Máxima: 100 km/h

Concepción del Uruguay (zona urbana)

RN 14 – Km 117,5

Máxima: 80 km/h

Ceibas

RN 14 – Km 1,05

Máxima: 120 km/h

Puente Victoria – Rosario

RN 174 – Km 57,20 / 20 / 9

Máxima: 80 km/h

Operativos móviles y radares provinciales

Además de los dispositivos fijos, la provincia intensifica controles móviles en zonas de ingreso a localidades y puntos con tránsito constante.

Sauce Montrull

RN 18 – Km 18

Máxima: 80 km/h

Estación Raíces

RN 18 – Km 126,5

Máxima: 60 km/h

Jubileo

RN 18 – Km 88,2 y 188,5

Máxima: 60 km/h

Oro Verde

RP 11 – Km 10,1

Máxima: 60 km/h

Antelo y Febre

RP 26 – Km 12,7 y 27,1

Máxima: 60 km/h

San Justo

RP 39 – Km 34,5

Máxima: 60 km/h

Controles ubicados en el Sur entrerriano

Aldea San Antonio

Ruta – Kilómetro: RP 20 – Km 30

Máxima Permitida: 60 km/h (paso urbano)

Acceso a Gualeguaychú

Ruta – Kilómetro: RP 16 – Km 71,8

Máxima Permitida: 80 km/h

Autovía Artigas

Ruta – Kilómetro: RN 14 – Km 60,3

Máxima Permitida: 120 km/h (radar fijo)

