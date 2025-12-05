 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad CLASES

En Entre Ríos las clases comenzarán el 2 de marzo

El Consejo General de Educación (CGE) dio a conocer el cronograma escolar 2026 establecido mediante la Resolución Nº3686/25, que fija las fechas clave para el funcionamiento del sistema educativo entrerriano en todos los niveles y modalidades.

5 Dic, 2025, 20:11 PM

De acuerdo con lo dispuesto, el 11 de febrero se realizará la presentación de los equipos de supervisión y equipos directivos de todos los niveles y modalidades. Un día después, el 12 de febrero, será el turno de la presentación de los equipos docentes, instancia que coincidirá con el desarrollo de las Jornadas Regionales de Educación.

 

El ciclo lectivo comenzará el 2 de marzo, con el inicio de clases en los niveles Inicial, Primario y Secundario, en todas sus modalidades y tipos de gestión. En tanto, el Nivel Superior dará apertura a su actividad académica el 9 de marzo.

 

El receso de invierno se cumplirá del 6 al 17 de julio, mientras que el 18 de diciembre se concretará la finalización del ciclo lectivo, con el correspondiente cierre diversificado de trayectorias escolares en los niveles Inicial, Primario y Secundario, en todas sus modalidades y tipos de gestión.

 

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos

Temas

CLASES CRONOGRAMA ACTIVIDAD ENTRE RÍOS Educación

