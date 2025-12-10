10 de diciembre: Día Internacional de los Derechos Humanos

Cada 10 de diciembre, el mundo celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, fecha que recuerda la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Aquel documento histórico estableció por primera vez, y de manera consensuada, que todas las personas, sin distinción de origen, género, ideología, condición social o nacionalidad, poseen derechos básicos e inalienables: la vida, la libertad, la igualdad, la opinión, la educación, el acceso a un juicio justo y el derecho a vivir libres de violencia y torturas.

En Argentina, esta fecha adquiere un sentido profundamente ligado a la memoria democrática. Acompañamos la conmemoración mundial, pero también recordamos el camino hacia la recuperación de la democracia en 1983 y el trabajo permanente por consolidarla. Cada 10 de diciembre invita a reflexionar sobre nuestra historia reciente y a renovar el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.

En este marco, el Museo de la Memoria Popular “Osvaldo Delmonte”, ubicado en Casa de Deken, ofrece un espacio permanente de reflexión y aprendizaje. Su sala “Confidencial y Secreto” y la ventana ploteada “Vuelta a la Democracia” proponen una lectura contemporánea: los derechos humanos no pertenecen únicamente al pasado, sino que representan una responsabilidad diaria y compartida. El recorrido incluye además un panel dedicado a los movimientos de derechos humanos, donde se destaca el rol decisivo que las organizaciones sociales han tenido, y continúan teniendo, en la búsqueda de verdad y justicia, pilares fundamentales de nuestra vida democrática.

Desde el Gobierno local se reafirma en esta fecha el compromiso con la promoción de los derechos humanos y con la construcción de una memoria colectiva que fortalezca el presente y proyecte un futuro más justo para todos los vecinos.