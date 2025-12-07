Incendio en ruta 12: una camioneta destruida por el fuego

Pasadas las 15:00 horas de este domingo, dos móviles de Bomberos Voluntarios de Ceibas acuden al lugar del incendio de una camioneta marca Izuzu, con tres ocupantes masculinos mayores de edad con domicilio en Barrio Puente Paranacito.

Se dirigían desde su domicilio a Villa Paranacito Isla 9 y según manifestó el conductor comenzó a salir humo y fuego en la zona del motor que rápidamente se propago a pesar de usar el matafuego, también se extendió en los pastizales en zona de banquina.

Colaboraron con el tránsito, ya que el humo afectó la visibilidad en la zona, policía vial Caminera Brazo Largo, Gendarmería Nacional puesto Ceibas, mientras el personal de bomberos realizaba las tareas. No hubo personas lesionadas

