Entre Ríos es la segunda provincia con mayor incidencia de hantavirosis del país

La provincia registra la mayor tasa de incidencia del país: 0,41 por cada 100 mil habitantes.

El Boletín Epidemiológico Nacional Nº 785 alertó sobre un marcado incremento de los casos de hantavirosis en el país entre las semanas 25 y 44 de 2025 —desde finales de junio hasta principios de noviembre—, con especial impacto en la zona Centro (CABA y provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos). En esa zona se registraron 16 de los 23 casos confirmados, y el informe advierte que la región “se encuentra en brote para el período 2025-2026”.

La provincia aparece como una jurisdicción clave: Registró 6 casos y 3 fallecimientos, y según el reporte, “la jurisdicción con el valor más elevado es Entre Ríos, con 0,41” casos por cada 100 mil habitantes, la incidencia más alta de todo el país.

A nivel nacional, se notificaron 23 casos confirmados y 9 fallecimientos, lo que representa “una letalidad de 39%”, cifra muy superior a temporadas anteriores. El BEN señala que la situación está bajo análisis, ya que una hipótesis es que “el sistema de vigilancia está captando especialmente los casos graves, no así los leves”.

Estacionalidad y factores de riesgo

El informe destaca que el 90% de los casos se registran entre septiembre y abril, y advierte que la amplia presencia de reservorios y los cambios ambientales favorecen la expansión del virus.

Textualmente, se indica que “la amplia distribución de los reservorios, sumada a la creciente interacción humana con ambientes silvestres, destrucción del hábitat y la invasión humana, favorece la aparición de casos en provincias fuera de las áreas históricamente endémicas”.

En cuanto a los antecedentes de exposición, el 62% de los casos con información disponible estuvo en contacto con roedores o sus secreciones y el 46% habitaba o transitaba áreas rurales. El BEN remarca que “es fundamental relevar el antecedente epidemiológico… e implementar acciones de control de manera oportuna y evitar la aparición de nuevos casos”.

Síntomas y recomendaciones sanitarias

El 95% de los casos presentó fiebre mayor a 38,5°, mientras que las mialgias (71%), cefalea (57%) y vómitos (52%) fueron también síntomas frecuentes. El virus puede evolucionar hacia el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus, una afección de alta letalidad.

El Boletín llama a reforzar la vigilancia y la sospecha clínica: “Es importante intensificar la sospecha de hantavirosis en zonas endémicas… tomando un carácter más importante aún en los meses de septiembre a abril”.

Asimismo, insiste en la necesidad de que, ante síntomas compatibles, se realicen estudios confirmatorios y se proceda a la hospitalización temprana: “El diagnóstico precoz y la atención oportuna podrían mejorar la sobrevida”. (APFDigital)

