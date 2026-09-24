Revolución de las Viejas: hacia una vejez activa, con derechos y participación

Del 18 al 20 de septiembre, Mar del Plata fue sede del Tercer Encuentro Nacional del Movimiento Federal Revolución de las Viejas.

Uno de los ejes centrales fue impulsar la Ley provincial contra el Edadismo en Buenos Aires, sumándose a la ordenanza lograda en 2023. Desde el Manifiesto Federal, remarcaron su rol como sujetas políticas: "Queremos propiciar el intercambio intergeneracional, participar en las políticas públicas y hacer valer nuestra voz, no que hablen por nosotras".

María Julia Giusto remarcó: “Somos defensoras del buen vivir y buen morir, incluyendo los cuidados integrales de las personas mayores, respetando la autonomía y dónde y con quién quieren vivir. Estamos a favor del cuidado del medio ambiente, de poder manifestarnos sin sufrir, sin ningún tipo de violencia y de tener un Estado presente a favor de todos los derechos humanos. Nos oponemos al extractivismo, al negacionismo, la discriminación de las diversidades culturales, étnicas, religiosas, políticas, geográficas, sexuales, de clase social y la aprorofobia: rechazo, miedo, odio y aversión a los pobres”.

Desafíos urgentes: los seis nudos de las vejeces hoy

El documento final del encuentro detalla problemáticas estructurales que condicionan la autonomía y exigen la plena aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores:

Ingresos insuficientes: Las políticas de ajuste y la inflación deterioran jubilaciones y pensiones, generando mayor dependencia, vulnerabilidad institucional y pérdida de libertad cotidiana.

Salud y Buen Vivir: Se promueve una salud comunitaria integral que contemple la autonomía, los vínculos, la accesibilidad y los saberes de cada territorio, más allá de la mera ausencia de enfermedad.

Cuidados con dignidad: Exigen corresponsabilidad social y políticas públicas que valoren el trabajo de cuidado sin vulnerar la voluntad ni los derechos de las personas mayores.

Fin del viejismo: Rechazan la discriminación por edad y la mirada asistencialista o pasiva. Reivindican su protagonismo social, cultural y político bajo la premisa: "Nada sobre las Personas Mayores sin las Personas Mayores".

Acceso real a la justicia: Advierten que las leyes no bastan si existen barreras económicas, digitales o geográficas que impiden a las personas mayores reclamar sus derechos elementales.

Organización comunitaria: Con eje en los feminismos populares, buscan consolidar redes en centros de jubilados, sindicatos y barrios para transformar la realidad y garantizar una longevidad digna.