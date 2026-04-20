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Sociedad ENCUENTRO DE TRABAJO

Consumo problemático y salud mental, los ejes del encuentro provincial sobre niñez y adolescencia

Integrantes de ANAF Gualeguaychú formaron parte de una jornada de trabajo junto a equipos de toda la provincia, con eje en salud mental, consumos problemáticos y abordajes integrales en territorio.

20 Abr, 2026, 18:30 PM

El Área de Niñez, Adolescencia y Familia (ANAF) participó del segundo Encuentro de Áreas de Niñez, Adolescencia y Familia realizado en la ciudad de Paraná, una instancia de trabajo impulsada por el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) que reunió a referentes municipales y equipos técnicos de distintos puntos de Entre Ríos.

 

En representación de la ciudad participaron Virginia Castillo, responsable de ANAF Gualeguaychú, y Leylén Carruccio, integrante del equipo local, quienes formaron parte de las jornadas de intercambio junto a equipos de toda la provincia, aportando la experiencia territorial y fortaleciendo vínculos institucionales.

 

La jornada tuvo como objetivo fortalecer las herramientas de intervención en territorio frente a situaciones de vulneración de derechos, promoviendo el intercambio de experiencias y la construcción colectiva de estrategias para mejorar las respuestas desde el Estado.

 

Durante el encuentro se abordaron temáticas vinculadas a la salud mental, la prevención de consumos problemáticos y la importancia de generar espacios de escucha temprana en cada comunidad, entendiendo que las problemáticas que atraviesan a niños y adolescentes requieren abordajes integrales y articulados.

 

Asimismo, se remarcó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre las áreas locales y los organismos provinciales, promoviendo criterios comunes de intervención que permitan mejorar la calidad del acompañamiento en cada territorio.

 

El encuentro contó con la presencia de autoridades provinciales, entre ellas el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, y la presidenta del Copnaf, Clarisa Sack, quienes resaltaron la importancia de estos espacios para construir respuestas más eficientes y articuladas frente a las demandas actuales.

 

La participación permitió incorporar herramientas y criterios de intervención que serán aplicados en el trabajo cotidiano de los equipos en territorio, fortaleciendo el abordaje de situaciones vinculadas a salud mental, consumos problemáticos y vulneración de derechos en la ciudad.

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