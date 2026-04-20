Habrá multas a quienes evadan el peaje en las rutas nacionales

A pesar del sostenido crecimiento en la adhesión a los sistemas de pago manual electrónico, se registra aún un nivel de incumplimiento por parte de algunos usuarios, quienes manifiestan no contar con medios de pago habilitados al momento de abonar, alegando disponer únicamente de efectivo.

Esta situación se da luego de transcurrido un período prudencial de más de tres meses desde la implementación del sistema, el cual ha sido adoptado por una amplia mayoría de los usuarios.

Cabe recordar que el no pago o la evasión de la tarifa de peaje constituye una infracción de tránsito.

En este sentido, se ha iniciado el proceso de articulación con la Policía de Entre Ríos y las agencias de cobro de infracciones de tránsito, a fin de implementar en las próximas semanas un sistema efectivo de control y sanción. Conforme a la normativa vigente en materia de tránsito, la evasión del pago de peaje se encuentra sancionada con multas que pueden ir de cien (100) a trescientas (300) unidades fijas, sin perjuicio del recupero del canon adeudado por parte del concesionario.

A fin de evitar inconvenientes y sanciones, se recomienda a los usuarios adoptar y utilizar de manera habitual los sistemas de pago disponibles.

Se destaca que TelePASE continúa siendo la opción más económica, ágil y dinámica para el tránsito por el corredor.

Se solicita a los usuarios circular con responsabilidad y cumplir con las normativas vigentes.

Comunicado de Autovía del Mercosur