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Sociedad EN EMERGENCIA

Discapacidad: prestadores movilizan al Ministerio de Salud el miércoles

Reclaman la actualización “urgente” de aranceles, pagos mensuales regulares y cancelación de la deuda. Además, rechazarán el proyecto de Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez.

20 Abr, 2026, 19:32 PM

Este miércoles diferentes sectores de Discapacidad que conforman el Foro Permanente marcharán al Ministerio de Salud de la Nación para exigir la actualización “urgente” de aranceles, pagos mensuales regulares y cancelación de la deuda.

 

 

 

En la oportunidad además el Foro rechazó el proyecto de “Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez” enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo: “Esta iniciativa no solo modifica el marco de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sino que además instala una mirada estigmatizante sobre las personas con discapacidad”.

 

 

Además agregó: “Lejos de dar respuestas, el proyecto desvía el foco de la verdadera problemática: la crisis estructural que atraviesa el sistema, con demoras en pagos, aranceles desactualizados y prestaciones en riesgo”.

 

 

Fuente: (APFDigital)

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