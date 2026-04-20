Discapacidad: prestadores movilizan al Ministerio de Salud el miércoles

Este miércoles diferentes sectores de Discapacidad que conforman el Foro Permanente marcharán al Ministerio de Salud de la Nación para exigir la actualización “urgente” de aranceles, pagos mensuales regulares y cancelación de la deuda.

En la oportunidad además el Foro rechazó el proyecto de “Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez” enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo: “Esta iniciativa no solo modifica el marco de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sino que además instala una mirada estigmatizante sobre las personas con discapacidad”.

Además agregó: “Lejos de dar respuestas, el proyecto desvía el foco de la verdadera problemática: la crisis estructural que atraviesa el sistema, con demoras en pagos, aranceles desactualizados y prestaciones en riesgo”.

Fuente: (APFDigital)

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