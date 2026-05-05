Intendente entrerriano evalúa vender terrenos municipales para pagar aguinaldos

El presidente municipal de Hernández (departamento Nogoyá), Luis Gaioli, confirmó que ante la caída de la recaudación y el avance de la inflación, la administración local analiza desprenderse de activos públicos para cumplir con las obligaciones salariales de mediados de año.

El jefe comunal fue contundente respecto al panorama financiero de su localidad. La combinación de una coparticipación estancada en valores del año anterior frente a un incremento desmedido en los costos de servicios y combustibles ha dejado al municipio en una posición de vulnerabilidad.

“Estamos empezando a ver la posibilidad de vender algunos activos, vender unos terrenos de propiedad municipal para recaudar fondos y poder hacer frente al pago del medio aguinaldo”, señaló Gaioli, transparentando la posibilidad de que la comuna deba achicar su patrimonio para garantizar los sueldos de los agentes públicos.

La crisis no se limita exclusivamente al pago de haberes. El intendente reveló que el impacto llega incluso a la seguridad civil. El presidente del cuartel de Bomberos Voluntarios ha solicitado asistencia ante las deudas acumuladas por el Plan Provincial del Manejo del Fuego y los sensibles retrasos en los subsidios nacionales y provinciales. Según se indicó, la institución actualmente subsiste gracias al aporte solidario de vecinos y empresas locales.

Por otro lado, Gaioli destacó el agravamiento del escenario social en Hernández:

• La demanda de medicamentos y alimentos creció de forma exponencial.

• El pedido de asistencia alcanza hoy a trabajadores asalariados que, pese a tener empleo formal, no logran cubrir la canasta básica.

• La obra pública ha sido postergada a un tercer o cuarto nivel de prioridad para priorizar servicios básicos y salarios.

Ante la gravedad del diagnóstico, el intendente de Hernández elevó un pedido directo a la administración central de la provincia. La intención es que la distribución de los fondos de emergencia no se vea afectada por cuestiones partidarias.

“Ante esto, le hemos pedido al gobernador que reparta en partes iguales, y más allá de los signos políticos los aportes del tesoro nacional (ATN), que llegan a la provincia”, subrayó el mandatario municipal, apelando a un criterio de equidad federal para paliar la asfixia financiera de las localidades del interior entrerriano.

Fuente: APF y El Entre Ríos