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Sociedad TURISMO

Pueblo Belgrano se promocionó durante el fin de semana largo

Con el objetivo de captar potenciales turistas fuera de la temporada, personal de la Dirección de Turismo de Pueblo Belgrano realizó acciones promocionales en las localidades bonaerenses de Tigre y Zárate.

4 May, 2026, 21:25 PM

Esta acción se realizó de manera articulada con las localidades de Villa Elisa, Concepción del Uruguay, Colón y San José, fortaleciendo el trabajo conjunto y la proyección regional.

 

Hubo una muy buena recepción por parte del público, realizándose marketing directo en vía pública acercando la propuesta local a nuevos visitantes. “Promocionar en territorio a través de Marketing Directo es clave para nosotros, porque el contacto con la gente genera confianza, despierta interés, resolvemos dudas y logramos que esos potenciales turistas nos elijan en un futuro”, expresó María Luz Villagra, titular de la Dirección de Turismo.

 

En espacios de gran afluencia de público, como el Puerto de Frutos del Tigre y la Costanera de Zárate, se presentaron distintas alternativas de ofertas turísticas, posicionando a Pueblo Belgrano como una alternativa para los próximos feriados o fines de semana largos, potenciando los festejos del 25 de Mayo en Gualeguaychú y el 20 de Junio en Pueblo Belgrano.

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