Sociedad

Educación secundaria: Entre Ríos participó del segundo encuentro federal de transformación

Las jornadas se realizaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fueron convocadas por la subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa de la Nación.

14 Dic, 2025, 10:40 AM

El Consejo General de Educación (CGE), a través de la Dirección de Educación Secundaria y de la Dirección de Educación de Gestión Privada, formó parte el 10 y 11 de diciembre de las dos jornadas federales realizadas en el Salón Blanco del Palacio Sarmiento, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Convocadas por la Subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa de la Nación, las dos instancias profundizaron en el trabajo en torno a un conjunto de políticas orientadas a transformar la secundaria, priorizando, actualizando y desarrollando contenidos que respondan a los desafíos actuales. La propuesta se enmarca en la construcción de una educación viva, que permita a los jóvenes transitar experiencias significativas para un mundo en permanente cambio.

 

"El programa aborda de manera integral los desafíos contemporáneos, buscando superar las estructuras rígidas y la fragmentación del conocimiento que históricamente han caracterizado a la escuela secundaria. Al centrarse en cuatro ejes interconectados, organización institucional y régimen académico, organización de la enseñanza y el aprendizaje, el acompañamiento a las trayectorias escolares y el desarrollo profesional de los equipos docentes y de gestión, el plan establece una hoja de ruta clara para construir una educación de calidad como nos merecemos todos los entrerrianos", sostuvo el director de Educación Secundaria del CGE, Omar Osuna.

 

Se trabajó en un espacio estratégico de articulación interjurisdiccional, donde se abordaron los desafíos y obstáculos de cada provincia, la gestión de datos, las pautas para el acompañamiento a escuelas y la organización de capacitaciones. Además, se realizó una mesa de trabajo federal y un espacio abierto a consultas e intercambios. El encuentro concluyó de manera exitosa, consolidando acuerdos y bases comunes para continuar avanzando en la transformación de la escuela secundaria en la provincia.

 

Prensa Gobierno ER

