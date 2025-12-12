 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad SEGURIDAD PÚBLICA

79 funcionarias femeninas se suman a la Policía de Entre Ríos

Este jueves se realizó el acto de egreso de la XXII° promoción de agentes de policía en Rosario del Tala. 79 funcionarias femeninas se suman a la Policía de Entre Ríos.

12 Dic, 2025, 18:21 PM

El jefe de la Policía, Claudio González, encabezó la ceremonia de egreso de la XXII° Promoción de Agentes. Durante el acto, las nuevas funcionarias juraron lealtad a la Constitución y se realizó el tradicional desfile de cierre.

 

Además, la ceremonia contó con la entrega simbólica de despachos a seis agentes y el reconocimiento a aquellas que se destacaron por su mérito académico y aptitud física, acompañados por los acordes de la Diana de Gloria.

 

El acto finalizó con la adopción del dispositivo para el desfile, donde las flamantes agentes de policía marcharon ante las autoridades y familiares presentes, marcando el inicio formal de su carrera profesional en la fuerza de seguridad provincial.

SEGURIDAD PÚBLICA

