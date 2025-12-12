Frigerio: "Tenemos 70 destinos turísticos y uno es más lindo que el otro"

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este jueves en Villa Urquiza el lanzamiento oficial de la temporada de verano 2025/2026, desde el muelle histórico y la explanada de la playa municipal." Tenemos 70 destinos turísticos y uno es más lindo que el otro para recibir a los turistas y que se sientan como en su casa", afirmó.

Acompañado por el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Seguridad, Nestor Roncaglia; el secretario de Turismo, Jorge Satto; y el intendente Manuel Tennen, Frigerio subrayó la importancia de iniciar cuanto antes la temporada estival y la coincidencia con los dos años de gestión.

"Era muy importante que inauguráramos la temporada de verano hoy. Tenemos que hacerlo cuanto antes porque el verano se nos viene encima, pero sobre todo también porque hoy se cumplen dos años de gestión", señaló. Asimismo, recordó que el turismo ha sido uno de los sectores más afectados en los últimos años: "Han sido dos años complicados para todos y quizá para ningún otro sector como el turismo, que se la ha aguantado y con el que hemos trabajado juntos".

Las microrregiones

En un marco de celebración junto a emprendedores, autoridades y vecinos, el mandatario puso en valor el trabajo articulado entre el gobierno provincial, los municipios y el sector privado. Destacó la implementación de las 10 microrregiones turísticas como una herramienta para potenciar la oferta provincial.

"La creación de estas 10 microrregiones tiene que ver con dejar de competir para trabajar en conjunto, para traer más turistas y mejorar la oferta turística de nuestra provincia", explicó. A ello sumó la riqueza natural del territorio: "Miren lo que es este río, miren lo que es esta ciudad", expresó al señalar a Villa Urquiza como una de las puertas de entrada al verano entrerriano.

Finalmente, reafirmó el compromiso del gobierno con la promoción de la identidad entrerriana: "Somos la provincia más linda de la Argentina, con los paisajes más lindos y, sobre todo, con la mejor gente para recibir a los turistas. El que viene a Entre Ríos vuelve, y ese tiene que ser nuestro lema", concluyó.