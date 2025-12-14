Un detenido por lesiones y violación de domicilio

Cerca de las 02:00 de la madrugada de este domingo, personal de Comisaría Segunda fue requerido en la intersección de calles Alberdi e Insaurralde, a raíz de un llamado que alertaba sobre una presunta pelea en el lugar.

Al arribar, los efectivos observaron a un individuo que intentaba darse a la fuga, procediéndose de inmediato a su demora, tratándose de un hombre de 31 años de edad.

Posteriormente se entrevistó a los moradores del domicilio, quienes manifestaron que el mencionado masculino se había presentado en la vivienda arrojando piedras desde el exterior y que luego ingresó al interior portando una botella de vidrio, la cual rompió y utilizó para lesionar a uno de los residentes. Asimismo, se produjo un forcejeo con otro morador, a quien también le ocasionó lesiones, generando además diversos daños materiales en el inmueble.

Ante lo sucedido, se dio intervención al Fiscal en turno, Dr. Facundo Álvarez, quien dispuso la detención del agresor, quedando a disposición de la Justicia.

Temas POLICIALES