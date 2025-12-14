Se presentó en Buenos Aires el primer libro de Manu Colombo, con presencia entrerriana

El libro, prologado por Pilar Sordo, propone una mirada profunda sobre las fuerzas que condicionan los vínculos humanos. Durante la presentación, Colombo explicó con claridad cómo los mandatos, las fidelidades invisibles y la historia personal atraviesan la vida cotidiana, generando momentos de identificación y reflexión entre los asistentes.

La conducción estuvo a cargo de Mario Massaccesi, quien aportó humor, emoción y un análisis cálido sobre la trayectoria del autor.

Un dato que no pasó inadvertido para quienes siguen el mundo del desarrollo humano es que Colombo fue elegido como único conferencista argentino para presentar al famoso Dr. Daniel Goleman en su última visita al país. Goleman, autor best seller y figura central de la Inteligencia Emocional, es uno de los referentes más respetados del mundo, lo que convierte este reconocimiento en un hito para la carrera del coach argentino.

Colombo, licenciado en Relaciones del Trabajo, con posgrado en Neurociencias, se ha convertido en una de las voces más claras para analizar las relaciones, las emociones y los comportamientos contemporáneos. Su presencia en medios crece cada año.

El cierre del evento fue una explosión de sorpresa y emoción: la comparsa Marí Marí subió al escenario con un show vibrante que transformó la avenida Corrientes en una fiesta entrerriana.

Entre los invitados se encontraban Gabriela Arias Uriburu, Alejandro Schujman, Joel Ledesma, Brenda Troccoli, entre otros.

Temas Libro TEATRO