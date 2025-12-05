Investigan el “Robo del Siglo” en una estancia de Islas: denuncian que faltan 835 animales vacunos

Un empresario de Gualeguay denunció ante la Justicia que le faltan 835 animales vacunos de la estancia La Calera, en lo que sería la punta del hilo de un robo impresionante de hacienda que podría tener grandes derivaciones.

El productor ganadero había depositado en la estancia 2 mil vacunos para engorde, lo que incluía cuidado y vacunación, y recientemente ante muchos trascendidos se presentó a contar los animales de su propiedad y se encontró con la tremenda sorpresa.

El hecho es investigado por el fiscal de Islas, Gastón Popelka, quien en estos últimos tiempos recibió varias denuncias más, reveló el sitio Gualeguay 21, con la firma del periodista Norman Robson.

Estancia La Calera

En La Calera, famosa estancia ubicada a orillas del río Gualeguay, en su desembocadura en el Paraná, frente a las islas Lechiguanas, funciona desde hace años un “depósito” de hacienda. Se habla de unas 20 mil cabezas de distintos dueños colocadas allí para engorde. También, desde entonces, se ha hablado de robos de esa hacienda, pero nada en concreto, hasta que, semanas atrás, un productor comprobó un groso faltante y ya intervino la Justicia.

La estancia tiene unas 50 mil hectáreas, y se ubica entre el río Paraná Pavón y las islas Lechiguanas, zona de islas donde prácticamente no hay presencia policial, y el transporte de haciendas se realiza en barcazas.

Norman Robson informa que “como en el territorio ya se sabía de la operación, y de los ejecutores de la misma, el fiscal solo tuvo que escuchar el viento y lanzar sus primeras medidas. En ese sentido, y según trascendió del lado de los damnificados, ya se hizo un allanamiento, se dispusieron peritajes, y la investigación avanza, pero el pronóstico, por las características expuestas, es reservado”.

Agrega que “en definitiva, dicen que se trataría del robo de unas 3 mil cabezas, de distintos dueños, pero nadie se anima a descartar que terminen siendo muchas más. Un número que, si la vacunación se realizará efectivamente, como debiera hacerse, hoy se sabría con exactitud, y nunca se habría convertido en el robo del siglo en hacienda”.