Se incrementaron los casos de Hantavirus en el país. Entre Ríos tiene la tasa más elevada

El Ministerio de Salud publicó el último reporte del Boletín Epidemiológico Nacional e informó un aumento en los casos de hantavirus en el país. De acuerdo con los datos, el incremento este año fue del 17% y la región central concentra el 70% de las infecciones, transmitidas por contacto con roedores, su orina o heces.

El hantavirus por regiones

El reporte identifica áreas de riesgo en cuatro regiones: Noroeste (Salta, Jujuy y Tucumán), Noreste (Misiones, Formosa y Chaco), Centro (Ciudad y provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos) y Sur (Neuquén, Río Negro y Chubut). Además, señala una estacionalidad marcada, con mayor incidencia entre octubre y mayo: entre septiembre y abril se registró el 90% de los contagios.

A nivel nacional se notificaron 23 casos confirmados de hantavirus, de los cuales nueve murieron, lo que representa una letalidad del 39%. La región centro fue también la más afectada en cantidad de contagios y fallecimientos. En este contexto, el Gobierno llamó a reforzar los controles y las medidas de prevención.

Si bien la mayor cantidad de casos se notificaron en la región central (16 de 23), la incidencia cada 100.000 habitantes es más elevada en la región Sur, ya que los 4 casos notificados dan cuenta de una tasa de 0,13, siendo el valor para el total país de 0,05. Por su parte, la jurisdicción con la tasa más elevada es Entre Ríos, con 0,41.

Los síntomas

Entre los síntomas más frecuentes que presentaron los pacientes se encuentran: fiebre mayor a 38,5 (95%), mialgias (71%), cefalea (57%), vómitos (52%) y artralgia (48%).

El hantavirus, presente en todo el mundo, se transmite por contacto con roedores o con sus excretas.

El período de incubación va de una a seis semanas. El virus no se transmite de persona a persona, excepto en el caso de la cepa patagónica, la única en el mundo capaz de contagiarse entre humanos a través del contacto estrecho durante los primeros días de síntomas.

La infección se produce al inhalar partículas virales presentes en polvo contaminado en entornos cerrados –como depósitos, graneros, establos, viviendas o refugios– o por mordeduras de roedores infectados. El virus puede causar una infección pulmonar grave que, en algunos casos, deriva en el síndrome pulmonar por hantavirus, una condición potencialmente mortal, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

En etapas avanzadas pueden aparecer tos, dificultad respiratoria y sensación de opresión en el pecho por acumulación de líquido en los pulmones. Cerca de un tercio de los pacientes que desarrollan síntomas respiratorios fallecen.

La principal medida preventiva es reducir al mínimo el contacto con roedores y sus excrementos.

