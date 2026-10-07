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Sociedad POLICIALES

Detuvieron a tres hombres sospechados de ser los autores de robos en las fiestas rurales

El Puesto Caminero de Ibicuy los detuvo con más de 5 millones de pesos. Se sospecha que además de la Rural de Chajarí, podrían ser los autores de los robos denunciados en Gualeguaychú y otras ciudades.

7 Oct, 2026, 20:05 PM
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Tres hombres oriundos de la provincia de Buenos Aires fueron detenidos cuando intentaban salir de Entre Ríos, luego de ser señalados como sospechosos de una serie de robos a vehículos durante la Rural de Chajarí.

 

El operativo tuvo un punto clave en el Puesto Caminero Islas del Ibicuy, donde personal policial logró localizar el Peugeot 208 en el que se movilizaban los sospechosos.

 

Tras la requisa, se secuestraron más de cinco millones de pesos en efectivo, tres destornilladores, un compresor portátil, un gorro con visera y un chaleco, además del vehículo.

 

La investigación busca determinar si los detenidos están vinculados con los distintos robos denunciados durante la exposición rural. La causa continúa bajo intervención de la Fiscalía en turno.

 

Fuente: Ceibas Noticias

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