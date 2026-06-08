Cuatro personas fallecidas y varios heridos en el siniestro de ruta 12

La magnitud del choque múltiple provocó un corte de ruta en el sentido Entre Ríos-Buenos Aires por varias horas. Cerca de las 18 horas se habilitó el paso asistido por una mano con varios kilómetros de vehículos aguardando la apertura de la ruta.

Con lluvia en el momento del siniestro aún se desconoce la mecánica del mismo, producto del cual fallecieron cuatro personas y otras cinco resultaron con heridas de distinta consideración

Se aguarda la identificación de las personas fallecidas y los vehículos involucrados

Temas TRAGEDIA