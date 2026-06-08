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Sociedad TRAGEDIA

Cuatro personas fallecidas y varios heridos en el siniestro de ruta 12

Dos automóviles y una camioneta, los vehículos involucrados en el trágico siniestro ocurrido a la altura del km 98 en la zona de Isla Talavera. Aún se trabaja en el lugar con ambas calzadas habilitadas al 50 por ciento.

8 Jun, 2026, 17:40 PM

La magnitud del choque múltiple provocó un corte de ruta en el sentido Entre Ríos-Buenos Aires por varias horas. Cerca de las 18 horas se habilitó el paso asistido por una mano con varios kilómetros de vehículos aguardando la apertura de la ruta.

 

Con lluvia en el momento del siniestro aún se desconoce la mecánica del mismo, producto del cual fallecieron cuatro personas y otras cinco resultaron con heridas de distinta consideración

 

Se aguarda la identificación de las personas fallecidas y los vehículos involucrados

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