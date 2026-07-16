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Sociedad PARO

Agmer convocó a un paro para el lunes y no comenzará el ciclo lectivo tras el receso invernal

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) convocó a un paro de 24 horas para el próximo lunes 20 de julio, medida que implicará el no inicio del ciclo lectivo luego del receso escolar de invierno, se informó a AIM.

16 Jul, 2026, 17:29 PM
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Desde Agmer señalaron que la medida de fuerza fue definida "luego de los debates dados en el Plenario de secretarias y secretarios Generales de nuestro sindicato y la decisión arbitraria del gobierno de hacer fracasar nuevamente la paritaria salarial".

 

El gremio indicó que el paro se realizará en reclamo de "salarios dignos para la docencia entrerriana" y para exigir "ámbitos de discusión reales para avanzar en una recomposición que dé respuesta a la crítica situación salarial de las y los docentes".

 

Asimismo, recordaron que, tras el rechazo de los sindicatos docentes a la última oferta salarial, "absolutamente insuficiente", el Gobierno provincial "hizo fracasar por tercera vez la paritaria y decidió una vez más aplicar su propuesta por decreto, negando la discusión en ese ámbito".

 

En ese marco, desde la entidad sindical manifestaron su rechazo a la política salarial implementada y sostuvieron: "Decimos BASTA al empobrecimiento de las y los docentes entrerrianos, y rechazamos todo ajuste en Educación".

 

La medida de fuerza se llevará a cabo durante toda la jornada del lunes 20 de julio y marcará el reinicio del calendario escolar tras las vacaciones de invierno con un paro de actividades en las escuelas de la provincia.

 

Fuente: AIM

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