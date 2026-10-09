Se espera un crecimiento de los ríos Paraná y Uruguay y se anticipan más lluvias

El Instituto Nacional del Agua (INA) anticipa una crecida del río Paraná durante los próximos días, con una tendencia de ascenso sostenido que podría reflejarse en los puertos de Entre Ríos. El organismo señaló, en su reporte hidrometeorológico actualizado el jueves 8 de octubre, que el río se encuentra en niveles de aguas medias en el tramo provincial, aunque se espera un incremento progresivo debido al avance de una nueva onda de crecida desde el norte de la cuenca.

Según el informe oficial, el Paraná presenta un comportamiento ascendente en Corrientes y Barranqueras, mientras que hacia Goya y La Paz se observan oscilaciones vinculadas con el desplazamiento de mayores caudales. Para los próximos días, el INA proyecta que el incremento se trasladaría hacia los sectores inferiores.

En particular, el organismo advirtió que, en un plazo de entre siete y catorce días, el ascenso podría intensificarse como consecuencia de las precipitaciones previstas sobre las principales áreas que aportan agua al sistema. Sin embargo, las proyecciones no indican una superación inmediata de los niveles de alerta en los puertos entrerrianos.

El río Uruguay

El Instituto Nacional del Agua advirtió que el río Uruguay continuará creciendo durante los próximos días, impulsado por el avance de una onda de crecida desde la cuenca media y el incremento de los caudales que llegan al embalse de Salto Grande. El organismo señaló que las lluvias previstas podrían generar nuevos repuntes y mantener elevados los niveles en distintos puertos de Entre Ríos.

Según el reporte hidrometeorológico, el tramo inferior del río Uruguay presentó un comportamiento ascendente, asociado al aumento del agua evacuada por la represa. En Concordia, el INA informó una altura de 11,14 metros, por encima del nivel de alerta establecido en 11 metros, aunque todavía por debajo de los 12,50 metros correspondientes a evacuación.

En Concepción del Uruguay, el organismo consignó una medición de 5,12 metros, cercana al nivel de alerta de 5,30 metros.

El INA también advirtió que se esperaban precipitaciones abundantes en las cuencas alta y media del río Uruguay durante los próximos siete días. Estas condiciones podrían generar una nueva onda de crecida y aumentar el volumen de agua que llegaba a Salto Grande.

En su perspectiva extendida, el organismo señaló que podrían producirse nuevos repuntes, incluso superiores a los registrados durante las crecidas anteriores. Por ese motivo, el comportamiento del río dependerá tanto de las precipitaciones como de los caudales evacuados por la represa.