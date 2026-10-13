Por El Niño, este año no se harán las Carrozas Náuticas en Villa Paranacito

La Comisión Mixta de Carrozas Náuticas y la Junta de Defensa Civil de Villa Paranacito anunciaron la suspensión del tradicional desfile.

La decisión fue tomada de manera preventiva por razones climáticas relacionadas con el fenómeno El Niño, con el objetivo de priorizar la seguridad de los vecinos, visitantes, participantes y de todas las personas involucradas en la organización.

Desde la organización agradecieron la comprensión y el acompañamiento de la comunidad ante la decisión.

Las Carrozas Náuticas nacieron en 1981 para celebrar el Día del Isleño (que se conmemora cada 31 de octubre), adaptando los tradicionales desfiles de carrozas alegóricas de tierra firme para que navegaran sobre las aguas del río Paranacito. Normalmente se realizan en noviembre.