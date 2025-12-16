Conmovedor mensaje del intendente de Colón

“Jimena está internada en terapia intensiva en Porto Alegre y tuvo una leve mejoría”, explicó el intendente, y agradeció las oraciones de los vecinos y familiares.

“Gracias por los gestos de amor, de miles de ustedes que se pusieron a disposición y que ayudan y oran por la salud de nuestra familia”, señaló.

La esposa del intendente, aún se encuentra bajo cuidados intensivos y una leve mejoría esperanzó a la familia.

Respecto a la gestión, mientras transita por el delicado momento, el intendente remarcó que las acciones continúan a cargo de los miembros del gabinete municipal.

“La administración de la ciudad va a seguir adelante en estos días. Yo necesito seguir acompañando a la madre de mis hijos y amor de mi vida. Les pido que sigan orando”, manifestó Walser, mediante un breve audio, desde Brasil.