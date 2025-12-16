 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Colón

Conmovedor mensaje del intendente de Colón

El intendente de Colón, José Luis Walser, informó en un mensaje que su esposa Jimena Bordet sigue internada en Brasil, luego del grave accidente que protagonizara la semana pasada. “Comienza a salir un poco el sol”, expresó.

16 Dic, 2025, 13:17 PM

“Jimena está internada en terapia intensiva en Porto Alegre y tuvo una leve mejoría”, explicó el intendente, y agradeció las oraciones de los vecinos y familiares.

 

“Gracias por los gestos de amor, de miles de ustedes que se pusieron a disposición y que ayudan y oran por la salud de nuestra familia”, señaló.

 

La esposa del intendente, aún se encuentra bajo cuidados intensivos y una leve mejoría esperanzó a la familia.

 

Respecto a la gestión, mientras transita por el delicado momento, el intendente remarcó que las acciones continúan a cargo de los miembros del gabinete municipal.

 

“La administración de la ciudad va a seguir adelante en estos días. Yo necesito seguir acompañando a la madre de mis hijos y amor de mi vida. Les pido que sigan orando”, manifestó Walser, mediante un breve audio, desde Brasil.

Colón

