Desde el municipio de Colón informan que Gimena Bordet permanece estable

La Municipalidad de Colón comunicó este domingo que Gimena Bordet, esposa del intendente José Luis Walser, continúa internada en un hospital de Porto Alegre, Brasil, tras el siniestro de tránsito ocurrido días atrás en una ruta del país vecino.

De acuerdo al parte oficial, Bordet se encuentra estable dentro de un cuadro clínico complejo y permanece bajo atención médica especializada, en un proceso de observación y recuperación.

Desde el Municipio agradecieron las numerosas muestras de apoyo y solidaridad recibidas en estas horas y solicitaron respeto por la privacidad de la familia en este momento delicado.

Asimismo, se informó que se brindarán actualizaciones sobre su estado de salud a medida que se registren novedades. Finalmente, la Municipalidad de Colón expresó su agradecimiento a la comunidad por la comprensión y pidió acompañar con oraciones por la pronta recuperación de Gimena Bordet.

Fuente: (APFDigital)

Temas PARTE OFICIAL