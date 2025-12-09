 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad RETENCIONES

Frigerio celebró la baja de retenciones y afirmó que "la Argentina está en la dirección correcta"

El gobernador Rogelio Frigerio destacó hoy la decisión del gobierno nacional de reducir nuevamente las retenciones, al considerar que "es un paso más en el rumbo correcto para aliviar la carga sobre quienes producen".

9 Dic, 2025, 17:29 PM

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una nueva reducción en las retenciones a las exportaciones para diversas cadenas de producción agropecuaria. A partir de esta decisión, la alícuota para la soja baja de 26% a 24%, para los subproductos de soja de 24,5% a 22,5%, para trigo y cebada de 9,5% a 7,5%, para maíz y sorgo de 9,5% a 8,5%, y para girasol de 5,5% a 4,5 por ciento.

 

"Celebro la decisión del gobierno nacional de volver a bajar las retenciones. Es un paso más en el rumbo correcto: aliviar la carga sobre quienes producen, mejorar la competitividad y darle aire a nuestras economías regionales", señaló el mandatario entrerriano en su cuenta de X.

 

Frigerio remarcó que para provincias productivas como Entre Ríos la medida tiene un impacto directo en la inversión y en la generación de empleo genuino. "Para provincias productivas como la nuestra, cada punto menos se traduce en más inversión, más actividad y más empleo privado", afirmó.

 

Al mismo tiempo, sostuvo que la reducción es solo un avance dentro de un camino que debe profundizarse: "Y aunque este es un avance importante, la Argentina tiene que seguir en esta dirección hasta poder eliminarlas definitivamente".

 

Finalmente, el gobernador reiteró que Entre Ríos acompañará cada decisión que contribuya a dinamizar el campo y fortalecer las economías regionales: "Desde Entre Ríos vamos a acompañar cada medida que potencie al campo y a las economías regionales. Estamos en la dirección correcta".

 

Secretaría de Prensa y Comunicación del Gobierno de Entre Ríos

