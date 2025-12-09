Frigerio celebró la baja de retenciones y afirmó que "la Argentina está en la dirección correcta"

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una nueva reducción en las retenciones a las exportaciones para diversas cadenas de producción agropecuaria. A partir de esta decisión, la alícuota para la soja baja de 26% a 24%, para los subproductos de soja de 24,5% a 22,5%, para trigo y cebada de 9,5% a 7,5%, para maíz y sorgo de 9,5% a 8,5%, y para girasol de 5,5% a 4,5 por ciento.

"Celebro la decisión del gobierno nacional de volver a bajar las retenciones. Es un paso más en el rumbo correcto: aliviar la carga sobre quienes producen, mejorar la competitividad y darle aire a nuestras economías regionales", señaló el mandatario entrerriano en su cuenta de X.

Frigerio remarcó que para provincias productivas como Entre Ríos la medida tiene un impacto directo en la inversión y en la generación de empleo genuino. "Para provincias productivas como la nuestra, cada punto menos se traduce en más inversión, más actividad y más empleo privado", afirmó.

Al mismo tiempo, sostuvo que la reducción es solo un avance dentro de un camino que debe profundizarse: "Y aunque este es un avance importante, la Argentina tiene que seguir en esta dirección hasta poder eliminarlas definitivamente".

Finalmente, el gobernador reiteró que Entre Ríos acompañará cada decisión que contribuya a dinamizar el campo y fortalecer las economías regionales: "Desde Entre Ríos vamos a acompañar cada medida que potencie al campo y a las economías regionales. Estamos en la dirección correcta".

Secretaría de Prensa y Comunicación del Gobierno de Entre Ríos