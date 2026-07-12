Tras el rechazo a la oferta salarial, Agmer analiza los pasos a seguir

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) convocó para este lunes 13 de julio a un Plenario de Secretarios y Secretarias Generales, en el que definirá los próximos pasos del conflicto con el Gobierno provincial luego de rechazar las dos ofertas salariales presentadas en el marco de la negociación paritaria.

La reunión se realizará de manera virtual desde las 15 y tendrá como ejes la discusión salarial y el rechazo del sindicato a la reforma previsional impulsada por el Ejecutivo provincial.

El plenario fue convocado tras las dos audiencias paritarias celebradas durante la última semana entre los gremios docentes y el Gobierno entrerriano. En ambas instancias, Agmer consideró insuficientes las propuestas oficiales y reclamó una mejora de la oferta.

En la primera audiencia, realizada el lunes pasado, el Ejecutivo ofreció una recomposición salarial del 6%, distribuida en dos tramos: un 3% con los haberes de julio y otro 3% con los de septiembre. La propuesta fue rechazada por el gremio, que solicitó una nueva oferta.

Dos días después, el Gobierno presentó una mejora. El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, informó que la nueva propuesta contempló "un tres por ciento para julio y un cuatro por ciento para septiembre, actualizando la base de cálculo". Además, señaló que se elevó el salario mínimo docente a 850.000 pesos desde julio, lo que representa "un incremento cercano al 14 por ciento respecto del mínimo vigente", y que se incrementaron entre un 20 y un 28% los conceptos de Fopid y Conectividad, según la jornada laboral.

Sin embargo, Agmer volvió a rechazar la oferta. El secretario general del gremio, Abel Antivero, afirmó que la propuesta "no está a la altura de las circunstancias" y sostuvo que "no responde a las necesidades de la economía de los trabajadores de la educación".

En este contexto, la conducción provincial de Agmer también fijará posición frente al avance de la reforma previsional impulsada por el Gobierno de Rogelio Frigerio, cuyo tratamiento en el recinto del Senado provincial está previsto para los próximos días. (APFDigital)